7.183,63 Euro für die Kinderonkologie

Der Theater-und Maiverein stellte nicht nur den pächtigen Maibaum auf, sondern überreichte auch eine Spende in Höhe von 7183, 63 Euro an Professor Doktor Thorsten Simon, Leiter der Kinderonkologie der Uniklinik Köln (vorne, 2. von links). Das Maikönigspaar Herbert Scholz und Alice Verbeeten war natürlich auch dabei. (vorne, 3. und 4. von links).

Von Jasmin Rottländer

Odenthal-Eikamp. Bei gutem Wetter, Getränken und Erbsensuppe aus der Gulaschkanone wurde vergangenen Sonntag traditionell der Maibaum auf dem Festplatz an der Schallemicher Straße in Odenthal-Eikamp gesetzt.

Wie in jedem Jahr wurde das vom Theater-und Maiverein Eikamp übernommen.

Auch wenn es zu Beginn des Tages noch nicht danach aussah, meinte es der Wettergott ziemlich gut mit Allen die den Mai in geselliger Runde begehen wollten. Und so konnte die frisch zubereitete Erbsensuppe bei strahlendem Sonnenschein genossen werden.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war die Vorstellung des neuen Maikönigspaares, welches offiziell am 22. Mai gekrönt wird. Dieses Amt übernimmt das langjährige Vereinsmitglied Herbert Scholz zusammen mit seiner Lebensgefährtin Alice Verbeeten. "Wir freuen uns sehr darauf. Das ist ein toller Verein mit tollen Menschen", sagte Alice Verbeeten, die seit zehn Jahren Theater in der Laienspielgruppe des Vereins spielt.

Außerdem übergab der Theater-und Maiverein eine Spende in Höhe von 7.183, 63 Euro an Professor Doktor Thorsten Simon, Leiter der Kinderonkologie der Uniklinik Köln. Seit acht Jahren übergibt der Verein eine jährliche Spende an die Kinderonkologie. So sind in dieser Zeit bereits umgerechnet 53.000 Euro zusammengekommen.

Die Spende aus diesem Jahr, die von den Mitgliedern des Vereins während der Theateraufführungen im Publikum gesammelt wurde, ist die bislang höchste Summe. Dafür bedankte sich Professor Doktor Thorsten Simon beim Theater-und Maiverein. "Wir bekommen nicht viele Spenden in dieser Größenordnung", sagte der Leiter der Kinderonkologie.

Das Geld wird unter anderem für Spielzeug, Beschäftigungsmaterial, eine Kunsttherapie und die Bezahlung zusätzlicher Mitarbeiter verwendet. "Wir benötigen das Geld, um unseren Patienten das Leben erleichtern zu können", betonte Professor Doktor Thorsten Simon.