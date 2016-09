Sperrung der Kreisstraße K 28

Odenthal (vsch). Der Rheinisch-Bergische Kreis greift in der Gemeinde Odenthal zur Schaufel und bringt die K 28 in Scheuren wieder in Schuss.

Die Arbeiten beginnen im ersten Bauabschnitt am kommenden Donnerstag, 19. Mai. Der erste Teil der Arbeiten findet auf einer Strecke von gut 700 Metern auf der Scheurener Straße zwischen den Einmündungen der Straße Winkelhausen und der Peter-Hecker Straße statt.

Insgesamt wird dafür mit einer Dauer von drei Wochen gerechnet. Die Bauarbeiten müssen leider unter Vollsperrung durchgeführt werden, Anlieger können aber meistens passieren. Lediglich für den Einbau der Fahrbahn, der zwei Tage dauert, ist der jeweilige Bereich komplett für den Verkehr gesperrt. Dazu erhalten die Anwohner allerdings noch eine Information der Baufirma. Fußgänger und Radfahrer können weiterhin passieren.

Der komplette Verkehr muss während der gesamten Bauzeit großräumig ausweichen und zwar über die L 296 (Scherfbachtalstraße) und die K 26 (Peter-Hecker-Straße). Landwirte können, wenn dies notwendig ist, in diesem Zeitraum ihre Flächen erreichen.

Die Arbeiten in weiteren Bauabschnitte beginnen erst Mitte oder Ende Juni. Grund dafür ist das Radrennen Rund um Köln, das am 12. Juni über die Scheurener Straße verläuft. Den genauen Zeitpunkt der weiteren Arbeiten gibt der Rheinisch-Bergische Kreis rechtzeitig bekannt.

Nähere Informationen stehen auf der Internetseite des Kreises unter www.rbk-direkt.de unter dem Stichwort "K28" zur Verfügung.