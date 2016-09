Odenthal (vsch). "Bon anniversaire!" Mit diesem Glückwunsch stießen am Festabend im Martin-Luther-Haus in Altenberg 140 Odenthaler und ihre Gäste aus dem französischen Cernay-la-Ville auf 20 Jahre Städtepartnerschaft an.

In den Gläsern perlte Champagner, das Gastgeschenk der Cernaysiens, für die es selbstverständlich ist, einen solchen Geburtstag mit diesem edlen Getränk zu veredeln. Des Weiteren sorgten der französische Generalkonsul Vincent Muller sowie die beiden Bürgermeister Robert Lennerts und René Mémain für den entsprechend würdigen Rahmen.

Das Komitee für die Partnerschaft hatte sich für das Himmelfahrtswochenende ein abwechslungsreiches Programm erdacht. Die französischen Gäste wurden bei Sonnenschein empfangen und drei Tage später bei immer noch blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen verabschiedet. Sowohl der Generalkonsul als auch die Bürgermeister betonen in ihren Reden, wie wichtig für Europa die deutsch-französische Freundschaft ist und wie erfreulich, dass bei der Feier zum 20. Geburtstag der Städtepartnerschaft mehrere Generationen zugegen sind.

Bürgermeister René Mémain überrascht die Odenthaler mit einem weiteren Geschenk. Dem Landschaftsgemälde eines Malers aus Cernay-la-Ville. Da staunt Bürgermeister Robert Lennerts nicht schlecht und dankt seinem Kollegen ganz herzlich für dieses außergewöhnliche Geschenk, das gleich am nächsten Arbeitstag einen Platz in seinem Amtszimmer erhalten soll.