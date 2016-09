Kultursommer wird eröffnet

Altenberg (kli). Am Samstag 4. Juni findet um 20 Uhr im Altenberger Dom das Eröffnungskonzert zum Altenberger Kultursommer statt.

Auf dem Programm stehen die Brandenburgischen Konzerte 1-6 von Johann Sebastian Bach, aufgeführt vom Orchester l'arte del mondo unter der Leitung von Werner Ehrhardt.

Bachs Brandenburgische Konzerte sind ein Meilenstein der Konzertliteratur und beliebt wegen ihrer vielfältigen, farbigen, barocken Besetzungen. Selten hört man alle sechs Konzerte gemeinsam. In der einzigartigen Atmosphäre des Altenberger Doms eröffnet in idyllischer Umgebung der Altenberger Kultursommer damit in diesem Jahr seine Saison.

Es handelt sich um eine Veranstaltung des Fördervereins Kultursommer Odenthal-Altenberg in Kooperation mit der evangelischen und derka tholischen Kirchengemeinde Odenthal-Altenberg.

Der Altenberger Kultursommer ist das musikalisch-kulturelle Ereignis des Sommers in und um Odenthal und auch attraktives Ausflugsziel für die umliegenden Großstädte. Ein weiterer Höhepunkt ist u. a. das Konzert der Star-Blockflötistin Dorothee Oberlinger auf Schloss Strauweiler.

Klassik ist aber längst nicht das einzige, was der Kultursommer zu bieten hat: ABBA Gold, eine der besten ABBA-Revivalbands, ist ebenfalls samt großem Feuerwerk auf Schloss Strauweiler zu erleben. Die lokalen Bands Rückspiegel und GO gehören genauso dazu wie Weltklasse-Jazz mit den Echoes of Swing. Einen Tag für die ganze Familie mit großartigen Bands, Pferden für die Kleinen und allem für das leibliche Wohl bietet der Kultursommer auf dem Reiter-Gut AmtmannScherf (6. August).

Weitere Veranstaltungsorte sind St. Pankratius in Odenthal und das Hotel Maria in der Aue im Helenental. Das Festival endet mit Gustav Mahlers grandioser Auferstehungssinfonie im Altenberger Dom am 17. September.

Alle Infos und Karten unter www.altenbergerkultursommer.de oder im Altenberger Domladen, 02174-419930