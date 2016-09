Odenthal kann Grundschule

Odenthal. "Wir lassen die Schule im Dorf", so Nicola Kindling, Fraktionsvorsitzende der CDU. Der Arbeitskreis Schule hat in vielen Sitzungen alle Aspekte der Grundschulsituation in Odenthal beleuchtet.

Innerhalb der CDU Fraktion ist eine überwältigende Mehrheit überzeugt, dass eine Schule für jeden Ortsteil zukunftsfördernd und notwendig ist.

Ulrike Langer, Fraktionsvorsitzende der SPD, ergänzt: "Wir sind seit jeher gegen eine Schließung einer Grundschule. Grundschulen sind die Kernstücke unserer Ortsteile und die Grundlage, um dem demographischen Wandel zu begegnen."

Marianne Thiemig, Fraktionsvorsitzende der BRO, ebenfalls erklärte Gegnerin einer Grundschulschließung, verweist auf die Ausführungen von Dr. Molitor im Ausschuss Planen und Bauen: " Wer dort zugehört hat, weiß dass entgegen aller Unkenrufe, Köln als Ballungsraum kaum noch Expansionsflächen hat und insbesondere der Rheinisch-Bergische Kreis hiervon profitieren wird."

Statt eine Schule zu schließen und dem Ortsteil den Motor zu nehmen, gibt es die Möglichkeit mit einer Verbundschule, alle Standorte zu erhalten. Dem folgen die Fraktionen der CDU, SPD und BRO mit ihrem Bekenntnis zum Grundschulverbund Neschen / Odenthal-Mitte.

Die Grundschule in Odenthal Mitte wird Hauptsitz und die Grundschule Neschen, ein vom pädagogischen Konzept unabhängiger Nebenstandort. Geführt wird die Grundschule von einer gemeinsamen Leitung. Mit dieser Lösung wird verantwortungsbewusst eine konfessionell ungebundene Gemeinschaftsgrundschule in Neschen als Teilstandort der katholischen Grundschule in Odenthal erhalten.

Zudem wird das Angebot der Offenen Ganztagsschule, das insbesondere die Berufstätigen unterstützt, erweitert. Nach dem ein Träger gefunden wurde, steht in Neschen ab dem Schuljahr 2016/17 dieses Angebot ebenfalls zur Verfügung.