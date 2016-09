Freie Bahn

Rösrath (vsch). Auf dem "kurzen Dienstweg" konnte es doch erreicht werden: Die Stadtverwaltung hat für unsere Behinderten die Stolperkante vor St. Servatius in Hoffnungsthal beseitigt.

Unser Dank gilt dem Fachbereichsleiter Herrmann, der sich vor einigen Wochen mit dem früheren 2. KV-Vorsitzenden an Ort und Stelle traf, in wenigen Minuten Einigkeit erzielte und per Handschlag besiegelte, sowie Bürgermeister Mombauer.

Frau Trué, seit vielen Jahren im Pfarrgemeinderat aktiv, Pfarrer Gerhardts und H. Arno Demant waren besonders angetan von der farblichen Abhebung der Maßnahme, wie das Foto zeigt.