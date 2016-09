Fußballspaß mit Verlosung

Odenthal (uw). Die Sommerferien rücken immer näher und deren Organisation nimmt Formen an. Auch beim TV Voiswinkel rollt wieder der Fußball. Diesmal unter dem Motto "Spaß am Spiel - Fair geht vor".

Mädchen und Jungen (Mindestalter fünf Jahre) aus der gesamten Region können in altersgerechten Gruppen nach Herzenslust dribbeln, schießen, spielen - und vor allem Spaß haben, unabhängig von Leistungsvermögen oder Vereinsmitgliedschaft.

Auch Einsteiger sind herzlich willkommen und haben die Möglichkeit, unter Anleitung erfahrener Lizenztrainer die ersten "Gehversuche" zu machen.

Gespielt wird im idyllisch gelegenen Waldstadion in Voiswinkel, Heidberger Straße, bei schlechten Witterungsbedingungen in der Halle der Grundschule in Voiswinkel, St.-Engelbert-Straße. Alle weiteren Infos sind unter 02202-7292 und 01578/2847408 sowie per Mail (muellerfussball@yahoo.de) erhältlich.