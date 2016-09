Ganz viel Action

Odenthal (vsch). Vor Kurzem fanden Vergleichswettbewerbe im Rahmen des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers vom Wochenende in Odenthal statt.



1.) Kreiswettbewerb:

Hierbei mussten die 17 antretenden Gruppen (1 Gruppe = 1 Gruppenführer und 8 Mann) einen Löschangriff mit und über Hindernisse auf Zeit durchführen.



1 Platz: Jugendfeuerwehr Odenthal Gruppe 2

2 Platz: Jugendfeuerwehr Odenthal Gruppe 1

3 Platz: THW-Jugendgruppe Berg.-Gladbach





2.) Leistungsspange:



Hierbei musste ebenfalls ein Löschangriff mit 3 Rohren auf Zeit, sowie ein sportlicher Teil, bestehend aus einem Staffellauf und Kugelstoßen, von jeweils einer der 18 angetretenen Gruppen durchgeführt werden. Dieser Wettbewerb ist bundesweit gleich und gibt den jugendlichen Helfern die Möglichkeit ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Hierbei wird immer die gesamte Gruppe bewertet, also eine Mannschaftsleistung.

Bei Erreichen einer Mindestpunktzahl erhält jeder Jugendliche die Leistungsspange der deutschen Jugendfeuerwehr. Bei diesem Wettbewerb auf Kreisebene wurden allerdings keine Leistungsspangen errungen, da die Abnahme nur von Land und Bund vorgegebenen Abnahmestellen erfolgen darf. Diese Veranstaltung diente lediglich zur Vorbereitung auf diese Abnahme und zum Leistungsvergleich auf

Kreisebene.



1 Platz: Jugendfeuerwehr Odenthal

2 Platz: Jugendfeuerwehr Burscheid

3 Platz: Jugendfeuerwehr Kürten





3.) Fairnesspokal



Dieser Wanderpokal wird immer derjenigen Jugendgruppe überreicht, die sich im 5-tägigen Zeltlager am fairsten und am hilfsbereitesten dargestellt hat



Sieger: Jugendfeuerwehr Kürten





4.) Sauberkeitspokal



Diesen Wanderpokal erhält immer diejenige Jugendgruppe, deren Zelte am saubersten aufgeräumt sind, bzw. wo die beste Ordnung und Sauberkeit herrscht.



Sieger: Jugendgruppe THW Berg.-Gladbach



Dieses Zeltlager geht am heutigen Sonntag wieder zu Ende. Es war wie immer ein Highlight im Kalender der Jugendfeuerwehren. Allen 500 Teilnehmern hatte es wieder riesigen Spass gemacht. Neben den Wettbewerben wurden viele Aktionen gemeinsam durchgeführt. So wurde am Donnerstagabend in einem Festzelt ein Kinoabend für alle durchgeführt. Am Samstagabend fand an gleicher Stelle ein Livekonzert der Musikgruppe "Miliö"statt. Am Freitag konnten sich alle Jugendlichen ihre Aktivitäten selber aussuchen. Vom Schwimmen im "Splash-Bad", Klettern im "K1 Hochseilgarten", einem "Bubble"-Fussballturnier, einem 1.Hilfe Kurs bis hin zum Seminar "Gewinnerstrategien für junge Leute" der iSOTEC Jugendhilfe, war alles dabei.



Ein großes Lob muss man der ausrichtenden Feuerwehr aus Odenthal aussprechen, die um Organisator Sven Jansen ein unvergessliches Zeltlager organisiert haben.