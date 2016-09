Die Pusteblume bleibt in Rösrath

Rösrath (vsch). Anlässlich des Gemeindefestes wurde die Pusteblume des Künstlers Robin Kurka an die Ev. Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath übergeben.

Die eiserne Großplastik ist Teil des Projektes Rösrath wird zur Galerie, organisiert von Gabriele Gemein. Seit nunmehr weit über zwei Jahren stehen 111 Kunstwerke in Rösrath in Vorgärten und an öffentlichen Plätzen. Damit die Kunstwerke bleiben können, müssen sie verkauft werden; an Privatpersonen, oder wie hier an die Bürger.

Durch eine sehr engagierte Spendenaktion des Ehepaar Pungs konnte ein Großteil der Kaufsumme aufgebracht werden. Der Restbetrag wurde von der Kreissparkasse Köln und der Raiffeisenbank gespendet. Den Sockel hat Bauunternehmer Erich Hoffmann gefertigt und gestiftet.

Auch alle anderen bisher noch nicht erworbenen Kunstwerke des Projektes Rösrath wird zur Galerie brauchen jemanden, der sich verantwortlich fühlt, ansonsten werden sie bald von Ihren Schöpfern wieder abgeholt.

Mehr Informationen auf www.roesrath-wird-zur-galerie.de