Weiterhin auf Wachstumskurs

Kürten/Odenthal (vsch). Trotz anhaltender Niedrigzinsphase freuen sich Mitglieder und Kunden über das solide Wachstum der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal. Diese zahlt ihren Mitgliedern 7 % Dividende für das Geschäftsjahr 2015. Das wurde am 7. Juni in der Vertreterversammlung in Kürten beschlossen.

Die Bank liegt wiederholt über dem Durchschnitt aller Genossenschaftsbanken des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes und erhielt die höchste Ratingeinstufung A++ der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken.

Mit 115 Angestellten, davon 13 Auszubildende ist die Raiffeisenbank Kürten-Odenthal in der Region einer der größten Arbeitgeber. Bei einer Bilanzsumme von 527 Mio. Euro betreute die Bank zum Jahresende rund 25.000 Kunden, davon waren 11.227 gleichzeitig Mitglied.

Vorstand Volker Wabnitz betonte, dass hiervon über 1.000 Mitglieder von ihrem Mitbestimmungsrecht beim Vereinswettbewerb Gebrauch machten. Sie entschieden somit über die Spendenvergabe von 10.000 Euro, die auf die drei Sieger verteilt wurde.

Über das ganze Jahr 2015 freuten sich soziale und gemeinnützige Einrichtungen und Institutionen in Kürten, Odenthal und Schildgen über Spenden von insgesamt 100.000 Euro. Zum Abschluss des kurzweiligen Abends begeisterten die Jugendlichen von TEN SING Kürten mit ihrer Musik die Gäste. Die Raiffeisenbank in Kürten ist seit vielen Jahren Hauptsponsor von TEN SING. Dafür bedankten sich die jungen Leute ausdrücklich.