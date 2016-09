Hoffnungsthal blüht auf

Von Helmut Kurps

Hoffnungsthal. Bergische Idylle pur, so lieben es die Hoffnungsthaler und packen kräftig an. Die Geschäftsleute der Interessengemeinschaft (IGH) haben in einer gemeinschaftlichen Aktion die Blumenkästen an der Sülzbrücke im Ortskern beidseitig mit bunten Blumen bepflanzt.

Der Termin war hervorragend gewählt, schien doch endlich mal die Sonne, so dass die Arbeit mit Blumenerde, Schaufel und Gießkanne allen viel Freude bereitete.

"Unsere Blumen-Pflanzaktionen in den letzten Jahren sind bei allen gut angekommen", freut sich der neue IGH-Vorsitzende Volker Brock. "Außerdem ist es immer wieder ein schöner Anblick, wenn man hier nach Hoffnungsthal kommt, oder den Ortsteil an der Sülz verlässt. Das macht Hoffnungsthal für die Bürger, aber auch für die Gäste einfach attraktiver. Wir möchten, dass die Menschen sich hier wohlfühlen."