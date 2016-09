Sommerfest XXL und Waldbeerkirmes

Von Helmut Kurps

Forsbach. Der Wettergott bewies Herz für die Forsbacher, denn am stimmungsvollen Sommerfest XXL der IGF (Interessengemeinschaft Forsbach) rund um den Halfenhof blies er aufkommende Wolken und Regenschauer zügig weiter.

Am verkaufsoffenen Sonntag hatten die Geschäfte entlang der Bensberger Straße von 13 bis 18 Uhr geöffnet. "Dies nutzten viele Besucher zum Schnäppchenkauf", wie IGF-Mitglied Jürgen Wenzlaff zufrieden resümierte. Gleichwohl musste er einräumen, dass der Besucherandrang vermutlich infolge vieler Veranstaltungen in den Nachbargemeinden leider hinter den Erwartungen zurück blieb.

Umso mehr genossen die Besucher die familiäre Atmosphäre und ließen es sich bei Gegrilltem, Kaffee und Kuchen, erlesenen Weinen, frisch gezapftem Kölsch oder an der Cocktail-Bar mit Südsee-Flair gut gehen.

Die Metzgerei Knüttgen verwöhnte die Besucher mit leckerem "Pulled Pork". Der Bierwagen des "Club des Frohsinns" wurde zum geselligen Mittelpunkt, da hatte auch die geplante "längste bergische Kaffeetafel" auf der Festmeile keine Chance. "Die "Dörper Einigkeit" sorgte mit frisch gebackenen Waffeln für süße Abwechslung und die Freiwillige Feuerwehr brutzelte traditionsgemäß Würstchen und Koteletts auf dem Grill.

Kinder und Bewegungssüchtige kamen diesmal in einer "Sportarena" auf ihre Kosten. Eine riesige Hüpfburg, ein Kickerspiel, bei dem sie selber die Fußballer sein durften, eine Bungee-Attraktion oder auch Geschicklichkeitsspiele boten viel Gelegenheit zum Herumtoben.

Aufgrund der allgemeinen Beliebtheit des Festes hatten auch Händler aus Bensberg und Köln teilgenommen und boten Feinkostartikel sowie aktuelle Sommermode an.

Das Bühnenprogramm mit Zumba-Happening, Modenschau und bekannten Gesangskünstlern bot non-stopp abwechslungsreiche Unterhaltung. Live-Partymusik brachte so manche "Partymaus" ins Schwitzen. Und die Kölsch-Gruppe "De Krageknöpp" heizte den Besuchern mit Stimmungsliedern wie "Ein Kölsch, ein lecker Kölsch" passend ein.

"Die Erlöse aus verschiedenen Sonderaktionen werden sozialen Zwecken zukommen", so die Pressesprecherin der IGF, Doris Dapprich-Martiny.

Die Fahrgeschäfte der traditionellen Forsbacher Waldbeerkirmes, so auch erstmalig ein Kettenkarussel, waren besonders bei den Kleinen gefragt. Manch Ältere verbinden mit dem Volksfest noch den Genuss frischer Pfannkuchen mit Blaubeeren, die auch diesmal auf der Speisenkarte der Gastronomie zu finden war.

Viel Spaß hatten die Forsbacher auch beim beliebten Schürreskarren-Rennen sowie dem "Nubbel-Verbrennen" am Montag. Eine große Trauergemeinde nahm fröhlich feiernd Abschied vom "fiesen Nubbel". Bis zur nächsten Waldbeerkirmes.