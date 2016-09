Odenthal ist die sportlichste Gemeinde

Bei der Übergabe durch Markus Weber von der Kreissparkasse Köln in Odenthal freuten sich mit Raphaela und Frank vom Hofe und Silke Mertens als Initiatoren noch viele junge Sportlerinnen und Sportler des OSC.

Oberodenthaler Sport-Club erhält deutschlandweiten Sonderpreis der Sparkassen-Finanzgruppe für außerordentliches Engagement für das Deutsche Sportabzeichen.

Odenthal. Die sportlichste Gemeinde mit den meisten Sportabzeicheninhabern im Rheinischen-Bergischen Kreis gemessen an der Einwohnerzahl wurde erstmalig die Gemeinde Odenthal. Insgesamt haben dort 276 Sportlerinnen und Sportler das Deutsche Sportabzeichen abgelegt und somit eine Quote von 18,57? erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr mit nur 8,69? wurde der Quote um fast 10? gesteigert und reichte damit für den 1. Platz im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Die Steigerung von 128 auf 276 Deutsche Sportabzeichen ist dem Engagement des Oberodenthaler Sport-Clubs in Zusammenarbeit mit drei Odenthaler Grundschulen verbunden. Die Freude beim Oberodenthaler Sport-Club war groß, denn genau das hatte sich der Verein für 2015 vorgenommen. Möglich wurde dies durch die Teilnahme der Grundschulen Neschen, Eikamp und Odenthal bei den vergangenen Gemeindemeisterschaften der Leichtathletik.

Die Sparkassen-Finanzgruppe verlieh als Schirmherr des Deutschen Sportabzeichens dem Oberodenthaler SC für sein besonderes sportliche Engagement eine deutschlandweite Auszeichnung verbunden mit einem Preisgeld von 750 Euro.