Odenthal präsentierte sich offen

Ein Planwagen brachte die Besucher vom Parkplatz des Penny Marktes in den Ortskern hinein.

Von Jasmin Rottländer

Odenthal. Der "Tag des offenen Odenthals" fand erstmals statt und war ein voller Erfolg. Obwohl das Wetter ziemlich durchwachsen und auch der eine oder andere größere Regenschauer dabei war, kamen unzählige Besucher aus Odenthal und der näheren Umgebung.

Nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Robert Lennerts führte ein buntes Bühnenprogramm durch den Tag. Unter anderem sorgten der Flüchtlingschor, die "Dhünntaler", der "Partydoctor Mr. James" und die "Voiswinkler Zunftfüchse und Spatzen" für eine ausgelassene Stimmung. Der Flüchtlingschor sang drei Lieder und begeisterte die Menge mit dem Lied "Unser Stammbaum" von den Bläck Fööss".

Zur Mittagszeit ließ sich Ex-Fußballprofi Falko Götz von "Coiffeure Brand" die Haare schneiden. Der Friseursalon aus dem Ortsteil Voiswinkel, der mit einem eigenen Stand vertreten war, schnitt den Besuchern an diesem Tag die Haare für den guten Zweck. Die Einnahmen kommen der Stiftung "Tapfere Kinder" und der Grundschule Voiswinkel zu Gute.

Zwischen den beiden Tankstellen im Ort präsentierten sich die verschiedensten Vereine, Initiativen, Gewerbetreibende, Institutionen und Dienstleister. Von der Flüchtlingshilfe über das Bienenprojekt der Dorfgemeinschaft Oberodenthal bis hin zur Fahrradwerkstatt war so ziemlich alles dabei, was Odenthal zu bieten hat.

Einen ersten Einblick bekamen die Besucher bereits vorab auf den bald regelmäßig im Ortskern stattfindenden Wochenmarkt. Dort werden ab August Bio-Produkte, Südländische Spezialitäten, Gebäck und Kaffeespezialitäten angeboten.

Für kulinarische Highlights sorgte neben den Gastronomen im Dorf unter anderem die Flüchtlingshilfe mit einem "Meet and eat", wo Leckereien aus verschiedenen Nationen gereicht wurden. Außerdem gab es Würstchen vom Grill und frische Waffeln. Selbstgemachte Smoothies von "Tropics of Odenthal" und alkoholfreie Getränke der "Soda Stream Bar" sorgten neben einem kühlen Bier für Erfrischung bei den Gästen.

Von 12 bis 17 Uhr war an diesem Sonntag zudem verkaufsoffen. Eine Gelegenheit, die die meisten Einzelhändler im Dorf gerne angenommen haben. So konnten die Besucher gemütlich und in aller Ruhe stöbern und einkaufen.

Natürlich kamen die Kinder bei dieser Veranstaltung auch nicht zu kurz. Die Kleinsten durften sich auf der Spielemeile nach Herzenslust austoben. Für besonderen Spaß sorgte unter anderem das Bungee-Trampolin, der Aktivstand des Hochseilgartens sowie das DRK Spielmobil.

Bürgermeister Robert Lennerts öffnete am "Tag des offenen Odenthals" gleich zweimal die Pforten seines Büros. Ein Angebot, das die Bürger sehr gerne angenommen haben. "30 bis 40 Leute kamen beim ersten Mal. Deshalb mussten wir die Öffnungszeiten sogar um eine halbe Stunde verlängern," freute sich der Bürgermeister.

Für Robert Lennerts gehörte "die gute Laune der Menschen" und "das Zusammentreffen" zu den Highlights der Veranstaltung. Über die positive Resonanz der Bürger zum "Tag des offenen Odenthals" ist er sehr froh.