Lebensfrohe Liedermacherin in Lila

Rösrath (kb). Schloss Eulenbroich und seine Gäste zeigten sich von ihren schönsten Seiten. Anlässlich ihres 70. Geburtstages lud Monika Kampmann zu einer Benefizveranstaltung ein. Sie bat ihre rund 500 Gäste, statt Geschenken um eine Spende für die Arbeit im Rahmen der KölnerKultur. Für Essen und Trinken war gesorgt, ein zugeschnittenes Bühnenprogramm mit dem Thema "Auch kleine Steine ziehen große Kreise" gab Einblicke in die Lebensstationen der Jubilarin und sorgte für beste Unterhaltung.

Seit rund 23 Jahren beglücken sie und ihre musikalische Partnerin Ingrid Ittel-Fernau, die für Gesang, Flöte und Klavier ebenso zuständig zeichnet wie für den Programmablauf der Geburtstagsfeier, uns mit ihrer Musik. Die beiden bringen mit ihren Texten und Liedern die Alltagsthemen und Probleme auf den Punkt. Ihre Konzerte leben von der Offenheit ihrer Lieder und der Einbindung des Publikums. Heiter und Poetisch greifen sie die Themen auf und geben einen damit das Gefühl, das eigene Leben mit Hoffnung und Mut gestalten zu können. Monika Kampmann ist eine Frau, die immer schon wusste, wohin sie möchte und das hat sie mit großer Leidenschaft umgesetzt. Ihre 70 Jahre merkt man der lebensfrohen Natur gar nicht an. Sie strotzt nur so vor Energie. Daher darf man sich auf weitere tolle Jahre mit Monika Kampmann freuen.

Doch wer ist diese Frau mit dem Markenzeichen Lila? Geboren wurde Monika Kampmann am 19. Juli 1946 in Köln und kam durch ihren Vater schon sehr früh mit der Musik in Kontakt. Er selber spielte im Mandolinenorchester "Harmonie". Mit neun Jahren bekam Monika ihre erste Gitarre geschenkt, damit war der Grundstein für ihre musikalische Laufbahn gelegt. Doch zunächst stand die Schule auf dem Plan, sie machte ihr Abitur und studierte Pädagogik, Mathematik und Geschichte auf Lehramt. Hierzu inspirierte sie ihre damalige Grundschullehrerin. Nach dem Referendariat war sie zwei Jahre Assistentin an der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Breisgrau. Als Oberstudienrätin unterrichtete sie an dem Gymnasium Köln- Höhenhaus. Doch in der ganzen Zeit begleitete sie die Liebe zur Musik.

Die Liedermacherin singt ihre Lieder in Hochdeutsch und in der Kölner Mundart. Die Liebe zur Kölner Mundart entfachte 1978 in einem Spanien Urlaub, als sie das Lied " Alt Kölle" von Peter Berchem hörte. So begann ihr Einstig in das Kölsche Liedgut.

Daraufhin lernte sie die rheinische Mundart und bekam eine Ehrenmedaille von der Akademie "för uns kölsch Sproch". Zu dem brachte sie Kindern die Kölner "Sproch" näher. Dafür wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuzes ausgezeichnet, dabei ist sie auch noch Trägerin des Rheinlandtalers.