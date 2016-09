DLRG Rösrath auch an Land sicher

Rösrath. Als Abschluss des ersten Schwimmhalbjahres 2016 stellten sich 19 Teilnehmer im Alter von fünf bis neun Jahren des DLRG-Anfängerschwimmkurses, die ihre Geschwister und Eltern mitbrachten, den Herausforderungen des Deutschen Sportabzeichens.

In Zusammenarbeit mit den Prüfern Herbert Schallenberg und Dietmar Binderberger konnten die Kinder auf dem Sportplatz des Freiherr-vom-Stein Schulzentrums die unterschiedlichsten Disziplinen an Land erproben. Manfred Brosig, der bereits 55 mal sein deutsches Sportabzeichen schaffte, und die Übungsleiter Michael Goworek und Barbara Pietz-Dobmeier wurden als Helfer eingesetzt. Da galt es aus dem Stand (Kraft) in die Sandgrube zu springen, Schlagbälle (Kraft) so weit wie möglich in Richtung des Trainers zu werfen und in Dreiergruppen im Distanzlauf (Schnelligkeit) das Tempo zu messen. Neben Seilspringen (Koordination), Ballwerfen und Weitsprung blieb sogar noch Zeit um Fußball zu spielen.

Insgesamt wurden in diesen zwei Stunden in den angebotenen Disziplinen 25 x Bronze, 18 x Silber und 22 x Gold erreicht. Die fehlende Ausdauer wird nach den Sommerferien im Rösrather Hallenbad während der Trainingseinheiten abgenommen.