Saisonabschluss auf dem Wasser

Nach dem Riesen-Spaß steht jetzt erst einmal die Sommerpause an.

Kürten. Die DLRG Ortsgruppe ließ zum Saisonabschluss eine alte Tradition auferstehen: So machten sich rund 20 Kürtener Schwimmerinnen und Schwimmer kurz vor den Sommerferien auf den Weg nach Langenfeld, um gemeinsam Wasserski zu fahren.

Egal ob etablierte Fahrer oder Neulinge auf dem Wasser: Spaß war garantiert, nach einigen Runden hatten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Gegebenheiten gewöhnt. Anschließend gab es durch einige Leckereien vom Grill eine verdiente Stärkung, die den Abend gemütlich ausklingen ließ. Bei aller Vorfreude auf die Sommerferien blieb auch ein wenig Enttäuschung zurück, dass jetzt erst einmal eine Trainingspause ansteht. Aber somit findet die Vorfreude auf den erneuten Trainingsbeginn am Montag, 29. August ihren Platz in den Ferien.

Mehr über die Ortsgruppe im Internet: www.kuerten.dlrg.de.