Vilkerath trifft Dieue

Overath/Vilkerath (vsch). Seit 53 Jahren ist die Familie von Lea Brix aus Dieue mit den Familien Helmut und Paul Breit aus Overath-Vilkerath partnerschaftlich verbunden.

Die langjährige Freundschaft zwischen der Feuerwehr von Dieue und der Löschgruppe Vilkerath seit 32 Jahren ist ebenfalls Lea Brix zu verdanken. Zu ihrem 90. Geburtstag gratulierten sie ihr stilvoll mit einer Delegation der Löschgruppe Vilkerath in dem französischen Dorf an der Maas. Im Reisegepäck führten sie eine Glückwunsch- und Dankurkunde des Overather Bürgermeisters Jörg Weigt mit. Der Löschgruppenleiter Markus Lehmberg überreichte vor der Feuerwehrkaserne seinem Kollegen Marc Humbert aus Dieue die Ehrennadel in Bronze des Feuerwehrverbandes Rheinisch-Bergischer Kreis für seine Verdienste um die Völkerverständigung.

Am gleichen Tag heiratete der Feuerwehrmann Dominique Humbert - Bruder des Kommandanten - seine Braut Rachel. Vor dem Rathaus von Dieue bildeten seine Kollegen ein zünftiges Spalier mit einem Feuerwehrschlauch für das frisch getraute Brautpaar. Die Vilkerather Delegation wurde in das Gratulations-Spalier einbezogen und nahm anschließend an dem Hochzeitsempfang für die Bewohner des Dorfes auf dem Marktplatz teil. Danach fuhren sie in den benachbarten Ort Verdun umnd besichtigten dort - hundert Jahre nach der grausigen Schlacht im Ersten Weltkrieg - das Fort Douaumont und die ausgedehnten Gräberfelder.

Im Beinhaus (Ossuaire) gedachten sie mit einer Opferkerze der 130.000 unbekannten Soldaten der kriegsführenden Nationen, deren Gebeine im Untergeschoss ruhen.