Biesfeld feierte Schützenfest

Nachdem die Regentropfen beim Aufbau und Aufhängen der Plakate und Fahnen noch verstärkt niederprasselten, pünktlich zum Freitagabend zur Oper Air Party, waren alle Wolken verschwunden. Bei herrlichen Temperaturen, guter Musik vom DJ und Getränken für 1,00 Euro, nahm der Freitag als Schützenfestauftakt einen guten Verlauf. Und so ging es auch weiter. Immer wenn es darum ging zu marschieren oder zu gehen, hatte Petrus ein Einsehen und hielt für diesen Moment die Regentropfen zurück. Selten hatten die Biesfelder beim Schützenfest so viel Glück mit dem Wetter wie dieses Jahr.

Die Arbeiten in der Halle wurden am Samstagmorgen schnell erledigt, der Nachmittag mit dem Schürreskarrenrennen und dem Prinzenschießen konnte kommen. Pünktlich ging es mit den 4 konkurrierenden Schubkarren an den Start. Es war gar nicht so leicht, mit einer guten Zeit um den schwierigen Parcours zu kommen. Nach dem "Startkölsch" galt es möglichst schnell und geschickt die acht Aufgaben zu meistern, wobei "Hau den Lukas" als schwierigste Hürde von keinem Team zur Verbesserung des Punktekontos genutzt werden konnte. Letztendlich war das Team "Reissdorf" mit der absoluten Bestzeit nicht zu schlagen und gewann den 50,00 Euro Gutschein.

Beim Prinzenschießen, dies war schon immer so, ging es hart zur Sache. Jeder möchte die begehrte Kette haben und fiebert dem eigenen Schuss entgegen. Den Gegnern wird nichts geschenkt. Die Krone traf Vorjahresprinz Maximilian Steinkrüger mit dem 2ten Schuss, der erste Flügel fiel nach dem 73ten Treffer durch Chiara Bardenberg, und der verbliebene Flügel hielt weitere 56 Treffer aus, bevor er zu Boden fiel. Flügelschütze 2 war Marie Kromrei. Jetzt wurde es laut auf dem Schießstand, es ging um den Rumpf und die Ehre der Schülerprinzessin, bzw. des Schülerprinzen. Das Glück auf ihrer Seite hatte Saskia Müller, die 2 Jahre nach ihrem ersten Erfolg nun wiederum Schülerprinzessin in Biesfeld wurde. Benötigt wurden insgesamt 245 Diabolos, bis der stolze Holzvogel nachgeben musste.

Das folgende Schießen der Jungschützen war nicht weniger spannend. Auch hier trat zuerst der Vorjahressieger Florian Cürten an und traf die Krone mit dem ersten Schuss. Beim harten Kampf um die hölzernen Flügel hatten die Jungs keine Chance. Beide Flügel sicherte sich Anna-Lena Steinkrüger. Beim ersten waren es noch 75, beim zweiten Flügel benötigten die Jugendlichen nur insgesamt 56 Treffer. Der Rumpf jedoch hielt noch weitere 58 Treffer aus, bevor Yannick Steinkrüger den Holzvogel aus seiner unbequemen Haltung erlöste und nach vielen Jahren der Versuche endlich Jungschützenprinz in Biesfeld wurde.

Mit dem Motto "Kölsche Nacht" und den sehr guten Playback Einlagen, sowie dem Auftritt der "Flöckchen", lagen die Schützen am Samstagabend goldrichtig. Gleich zu Beginn startete das Programm mit einem der vielen kölschen Stimmungslieder, vorgetragen von den Jugendlichen der Bruderschaft, und so ging es den ganzen Abend hindurch. Bis zum Schluss machte das zahlreich erschienene Publikum mit, sang und schunkelte zu den Vorträgen. Svenja Dahl und Marita Steinkrüger sorgten mit den Vorbereitungen dafür, dass die Stimmung herrlich mitreißend war. Ob Paveier, Höhner, Bläck Föös, Querbeat, Kasalla, Cat Ballou oder Brings auf der Bühne standen, es war einfach herrlich anzusehen, wieviel Mühe sich die "Playbacker" gegeben haben, um das Publikum zu unterhalten. Und man kann sagen, es ist ihnen sehr gut gelungen. Zur Überraschung des Königs und Bezirkskönigs Dennis Ruta trat seine Ilka Hofmann als Helene Fischer auf, und machte ihn sprachlos (was nicht so einfach ist). Als geübter Frontmann von "Pur" schaffte er es anschließen Ilka gleichermaßen zu überraschen. Tränen waren nicht so direkt erkennbar, aber die Blicke des Paares sprachen für sich.

Zwischendurch holten die Flöckchen das Königspaar auf die Bühne zur Eröffnung der Tanzrunde, und auch dies ist sehr gut gelungen. Die Tanzfläche füllte sich augenblicklich, und auch hinten in der Halle, sogar draußen wurde das Tanzbein geschwungen.

Am Sonntagmorgen wurden um 7.45 Uhr durch die Klänge des Musikvereines Olpe und 3 Böllerschüsse die Bevölkerung geweckt, als der Tross der Schützen zusammen mit den Musikern den Weg nach Hufe angetreten war. Alter Tradition folgend, ging es zu Fuß hinauf zum Elternhaus von König Dennis Ruta. Nachdem Hauptmann Stefan Delling den Gruß des "Zuges" übermittelt hatte, lud das Königspaar zum Frühstück ein. Nach kurzer Verschnaufpause, ging es zurück zur Halle und anschließend zur Festmesse in die Kirche. Nach der Ansprache von Präses Harald Fischer am Ehrenmal, führte der Weg in die Biesfelder Halle zum Frühschoppen, der gekonnt von den Senioren des MV Kürten gestaltet worden ist. Die leckere Erbsensuppe stand bereit und Gott sei Dank ist sie trotz der schwül-warmen Witterung nicht sauer geworden. Das gleiche Procedere wie am Morgen, also die Abholung des Königspaares, diesmal zum Festzug, begann um 13.45 Uhr. Doch diesmal beförderte ein Bus die ganzen Gäste bis Anfang Hufe. Zum Glück haben alle Teilnehmer des kleinen Marsches das Ziel trocken erreicht, denn kurz nach der Ankunft reißt der Himmel auf, und es schüttet wie aus Eimern. Die Zelte hielten Stand, und die Gäste genossen leckere Würstchen und das eine oder andere Kaltgetränk, bevor es zurückging nach Biesfeld.

Der Festzug startete pünktlich, der Himmel sah nicht gut aus, aber auch diese Zeit haben alle Teilnehmer trocken überstanden, lediglich ein paar kleine Tropfen waren auf den Trachten zu sehen. Als Ehrengast hat unser Landtagsabgeordneter Rainer Deppe, wie in den letzten Jahren auch, am Festzug teilgenommen. Neben den Schützenbruderschaften aus dem Bezirk Bergische Heimat: Bärbroich-Herkenrath, Ehrenfeld, Offermannsheide und Rösrath waren auch die befreundeten Bruderschaften aus Dürscheid und Olpe dabei. Mit der Unterstützung der Musikvereine Olpe und Bechen, sowie dem Tambourcorps Edelweiss Overath, hatten es die zahlreichen Teilnehmer der Ortsvereine und der Bruderschaften leicht, den Fußmarsch hinter sich zu bringen. Die Zuschauer in der Ortsmitte konnten wieder einmal einen schönen Festzug bewundern, wobei das besondere Augenmerk der Damen immer den schönen Kleidern der Königinnen und deren Begleiterinnen gilt.

Der Montagnachmittag beginnt immer mit dem Kinderfest. Wieder einmal war der weltberühmte Clown "Püppi" zu Gast in Biesfeld und hat die Kinder sehr gut unterhalten, während die Eltern und Großeltern bei Kaffee und Kuchen saßen.

Wie immer war es sehr spannend beim Schießwettbewerb auf dem Biesfelder Hochstand. Es galt ja schließlich, die neue Königin, bzw. den neuen König zu ermitteln. Nachdem Präses Harald Fischer zu Hause abgeholt worden war (seit Harald Fischer Präses in Biesfeld ist, ist dies Tradition) konnte das Königsvogelschießen beginnen. Eigentlich kann der präses ganz gut schießen, aber diesmal hat er 29 Versuche benötigt, um die sehr gut befestigte Krone vom Vogelkopf zu entfernen. Benötigt wurden weitere 177 Kugeln, bis der rechte Flügel durch Jennifer Müller abgetrennt wurde. Den linken Flügel sicherte sich Karl Heinz Grief mit dem 343ten Treffer.

Dann wurde es richtig spannend. 6 Aspiranten blieben übrig, die um die Würde des Schützenkönigs anlegten. Der Vogel hatte sich schon lange auf den Kopf gestellt, weil ein paar Witzbolde die stabilisierende Latte durchtrennt hatten. Schließlich, es dauerte aber nochmals 125 Schuss, gelang es Stefan Delling den entscheidenden Treffer zu landen. Mit dem insgesamt 468ten Schuss stand der neue Biesfelder Schützenkönig fest.

Stefan Delling aus Hufe.

In seinem Hofstaat vereint sind seine Frau Manuela, seine Töchter Alina und Jenny, Svenja Dahl, Dieter und Marita Steinkrüger, sowie das Bezirkskönigspaar Dennis Ruta mit Ilka Hofmann. Als Schülerprinzessin komplettiert Saskia Müller die Würdenträger und als Jungschützenprinz Yannik Steinkrüger, mit seiner Prinzessin Helen Fischer.

Der Biesfelder Bürgerkönig 2016 heißt Dorian Rubbel. Er ließ 16 Teilnehmer hinter sich und schaffte es mit dem 275ten Schuss den Siegtreffer zu landen. Es waren exakt genau so viel Schüsse wie bei den Schülerschützen.

Während der Brudermeister oder dessen Stellvertreter die Ehrung des Bürgerkönigs vornimmt, ist es dem Präses vorbehalten, die Majestäten zu krönen. Harald Fischer macht dies gerne, und er findet auch immer die passenden Worte, um die eigentlich ernste Zeremonie aufgelockert zu gestalten. Jeder, der mal auf dieser Bühne gestanden hat, weiß wie heiß es dort oben ist, und eigentlich möchte man nur weg von da, aber das geht in diesen Fällen nun einmal nicht. Nachdem die Schüler-, Jungschützen- und die Königskette die Besitzer gewechselt hatten, übernahm der Bezirksbundesmeister Horst Schülke das Mikrofon, ließ das vergangene Königsjahr von Dennis und Ilka Revue passieren, erzählte die eine oder andere Anekdote, bevor er das Mikrofon an den Kürtener Bürgermeister Willi Heider abgab. Er überbrachte traditionsgemäß die Glückwünsche der Gemeinde und ein kleines Geschenk.

Nach der Zeremonie und dem Königstanz nahm der neue Hofstaat gegen 22.00 Uhr kurz Platz am Königstisch, bevor das Musikduo "Die 2" alle zurück zur Tanzfläche "spielte".

Zusammen mit den sehr musikalischen Schützenbrüdern und-schwestern aus Rösrath, nahmen der Hofstaat und andere Besucher wieder die Tanzfläche in Beschlag. Auch die Besucher an der Theke und an der Cocktailbar konnten sich der mitreißenden Musik nicht entziehen und sangen und tanzten bis spät in die Nacht.