Immekeppel (vsch). Zum ersten Mal fand an der Immekeppeler Grundschule die Projektwoche "Hospiz macht Schule" statt. Während der Projektwoche beschäftigten sich die Kinder an jedem Tag mit einem großen Leitthema "Werden und Vergehen", "Krankheiten und Leid", "Sterben und Tod", "Traurig-Sein", "Trost und Trösten".

In kleinen Gruppen oder auch in der großen Runde wurde gebastelt, getanzt und gesungen. Die Kinder hatten in diesem geschützten Rahmen Platz und Zeit, von ihren ganz persönlichen Gedanken und Erfahrungen zu erzählen. Besuch bekamen die Kinder außerdem während der Woche von zwei Ärztinnen, die zu allen ihren Fragen eine einfühlsame Antwort fanden.

Am letzten Tag wurde mit den Eltern ein großes Abschlussfest gefeiert, bei dem die Kinder die Ergebnisse der Projektwoche vorstellten. Für interessierte Grundschulen steht Monika Meihack, vom ambulanten Hospiz - Die Brücke in Bergisch Gladbach unter 02202-18677-28 zur Verfügung.