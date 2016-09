Zwischen Denkmalschutz und Moderne

Odenthal (jr). Vor der offiziellen Wiedereröffnung von Haus Altenberg, am Sonntag 14. August, welche mit dem "Fest der Begegnung" begangen wird, erhielt die örtliche Presse bereits am Montag eine exklusive Führung durch die Jugendbildungsstätte. »

Odenthal (jr). Vor der offiziellen Wiedereröffnung von Haus Altenberg, am Sonntag 14. August, welche mit dem "Fest der Begegnung" begangen wird, erhielt die örtliche Presse bereits am Montag eine exklusive Führung durch die Jugendbildungsstätte. Pfarrer Mike Kolb, Rektor der Jugendbildungsstätte sprach dabei über die Geschichte von Haus Altenberg, die Sanierungsmaßnahmen sowie über die nahende Wiedereröffnung. Zudem konnte man sich schon einmal vorab ein erstes Bild über das bisherige Ergebnis, der fast vier Jahre andauernden Modernisierungs-und Renovierungsarbeiten machen.

Die Jugendbildungsstätte Haus Altenberg geht auf eine fast hundertjährige Tradition zurück. Bereits im Jahre 1922 entstand aus den Ruinen des ehemaligen Klosters Altenberg ein Verbands-und Ferienerholungsheim. Verantwortlich dafür war Carl Mosterts, Prälat und Generalpräses des Katholischen Jungmännerverbandes Deutschlands, der Altenberg für die katholische Jugend entdeckte. Nur vier Jahre später wurde es dann, durch seinen Nachfolger Ludwig Wolker, zur zentralen Bildungsstätte des Jungmännerverbandes. Auch wenn das Haus Altenberg über die Jahre mit den Widrigkeiten der unterschiedlichen Zeiten zu kämpfen hatte, blieb die Verbundenheit zwischen Haus Altenberg und der katholischen Jugend fort weg bestehen. Heute dient es als Jugendbildungsstätte des Erzbistums Köln und ist aus Altenberg nicht wegzudenken.

Der Gedanke für die komplexe Modernisierungs-und Renovierungsmaßnahme von Haus Altenberg ist unter anderem auf grundlegende Mängel der Jugendbildungsstätte zurückzuführen. Vor den Sanierungsmaßnahmen wurde Haus Altenberg unter anderem den notwendigen Brandschutzbestimmungen nicht mehr gerecht, das Gebäude war nicht barrierefrei und Aufzüge waren nicht vorhanden.

Im Januar 2013 wurde die Jugendbildungsstätte geschlossen, bevor Ende 2013 / Anfang 2014 mit den Sanierungsarbeiten begonnen wurde. Zwischenzeitlich fanden im Haus Altenberg archäologische Arbeiten statt. Bei den Umbaumaßnahmen musste zudem auf den Denkmalschutz Rücksicht genommen werden und das ein oder andere Mal Kompromisse gefunden werden. Doch das Ziel war es, hier eine moderne Jugendbildungsstätte entstehen zu lassen. Der neue Haupteingang von Haus Altenberg liegt zentraler und soll das Gebäude in den Ort hinein für Besucher öffnen. Schon 1933 befand sich an dieser Stelle der Haupteingang, der jetzt dem Empfang von Gästegruppen dienen soll und in das Café sowie in den Altenberger Dom-Laden führen wird. Davor befindet sich der neu gestaltete Vorplatz, welcher bis Sonntag fertiggestellt werden soll.

Komplett erneuert wurden der goldene Saal und die Hauskapelle. Die neue Hauskapelle mit einem sich zum Altenberger Dom neigenden Dach, verfügt über ein Bogenfenster, dass die Grundidee des Doms aufgreift, jedoch insgesamt moderner ist. Das Bogenfenster soll nach der Fertigstellung das Licht von außen durchscheinen lassen und somit ein sehr warmer Ort der Andacht werden. Die Hauskapelle wird über 70 Sitzplätze verfügen und lässt sich auf bis zu 120 Sitzplätze erweitern. Die Bänke werden um den Altar angeordnet, dessen Fundament schon jetzt zu erkennen ist.

Bei Vollauslastung stehen im Haus Altenberg 220 Betten zur Übernachtung zur Verfügung.

"Das Flair klassischer Jugendherbergen soll dabei vermieden werden", betonte Pfarrer Mike Kolb. Deshalb verfügen die Zimmer über wegklappbare Betten. Aus einem Sechs-Bettzimmer wird so schnell ein Einzel-oder Doppelbettzimmer und erinnert mit einem eigenen WC und der eigenen Dusche so eher an ein Hotel. In der neugestalteten Mensa finden demnächst 180 Personen Platz und bilden damit einen starken Kontrast zu der alten, sehr engen Mensa, die sich im Sommer stark aufgeheizt hat. Die Seminarräume wurden grundlegend verbessert, nach Persönlichkeiten wie beispielsweise dem Prälaten Carl Mosterts benannt und verfügen teilweise über einen einzigartigen Blick in die Natur oder auf den Dom. Im Oktober dieses Jahres sollen sie wieder zur Nutzung bereitstehen. Natürlich darf auch ein Freizeitraum nicht fehlen. Dieser ist nach Franz von Assisi benannt und besitzt eine zusätzliche Tür, die auf eine Terrasse nach draußen führt. Eine Besonderheit ist, dass die Jugendbildungsstätte so umstrukturiert wurde, dass man einmal quer durch das gesamte Gebäude gehen kann ohne wie früher ins Freie treten zu müssen. Auch wenn sich im Moment noch täglich ungefähr 50 bis 60 Bauarbeiter im Haus Altenberg befinden und noch nicht alles fertig ist, können am 2./3. September die ersten Gäste einziehen. Der Altenberger Dom-Laden wird im November wieder in seine angestammten Räume umziehen.

Das "Fest der Begegnung" am kommenden Sonntag, welches zu Ehren der Wiedereröffnung der Jugendbildungsstätte gefeiert wird, beginnt um 10 Uhr mit der Heiligen Messe im Altenberger Dom zu der Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki einlädt. Um 11.30 findet dann ein Festakt mit den Kölner Dombläsern statt, bevor der Erzbischof Haus Altenberg offiziell wiedereröffnet und seinen Segen erteilt. Ab circa 12 Uhr wird dann im Innenhof gemütlich bei Essen, Getränken und Jazz-Musik gefeiert. Die Besucher haben zudem die Möglichkeit die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen und an speziellen Führungen durch die Jugendbildungsstätte teilzunehmen. Abschließend findet im Altenberger Dom um 18.30 Uhr das Abendgebet unter der Mitwirkung des Chores "fiat ars" statt.

Die umfangreiche Chronik der Jugendbildungsstätte Haus Altenberg kann ebenfalls am 14. August, zum Vorzugspreis von zehn Euro, erstanden werden. Ab dem 15. August ist sie dann im Altenberger Dom-Laden für zwölf Euro erhältlich.

