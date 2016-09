Mühlenfest in Weyermühle

Barbara und Heinz Schmitz freuen sich, am kommenden Sonntag viele Gäste zur Einweihung des neuen Mühlrades in Weyermühle begrüßen zu dürfen.

Kürten-Dürscheid (gw). Mit einem großen Fest wird am kommenden Sonntag, dem 14. August ab 11 Uhr die Einweihung eines neuen Mühlrades in der Weyermühle gefeiert. Idyllisch liegt sie am beliebten Wanderweg A 4, der am Weyerbach entlangführt.

Vom Weyerbach angetrieben drehte sich ab September 1799 das Mühlrad der Weyermühle. Zum Betrieb gehörten auch eine Landwirtschaft mit 22 ha Land und eine Bäckerei in einem separaten Gebäude. Seit 1902 ist das Anwesen im Besitz der Familie Josef Schmitz und seiner Nachfahren. 1955 wurde die Mühle stillgelegt, der Mahlgang 1960 demontiert und eingelagert und die Bäckerei 1981 nach Dürscheid verlagert.

Von 1997 bis 1999 ließ Heinz Schmitz den Mühlengraben renovieren, den Mahlgang unter einem Schutzdach im Garten originalgetreu wiederaufbauen und ein neues Mühlrad aus Eiche bauen. Die Einweihung fand 1999 im Rahmen der 200-Jahrfeier statt.

Doch nach nur 13 Jahren war das Eiche-Mühlrad schon verfallen und Familie Schmitz holte vor drei Jahren ein Angebot des holländischen Mühlenbauers Beijk ein. In diesem Frühjahr traf sie ihre Entscheidung und ließ das neue 1,2 Tonnen schwere Mühlrad, das einen Durchmesser von 4,4 Metern hat, vor einem Monat einbauen. Es ist aus wetterfestem Tropenholz und wird länger halten als das Eichenrad. Dafür wird auch sicherlich der Segen von Pfarrvikar Janusz Szewszuk sorgen, der beim Einweihungsfest am Sonntag feierlich erteilt wird.

Ab 11 Uhr erwartet Familie Schmitz viele Besucher und heißt alle Interessierten herzlich willkommen: "Wir werden am Sonntag grillen und Salate anbieten, auch für Getränke ist reichlich gesorgt. Dank der tatkräftigen Unterstützung aus den Dürscheider Vereinen, dem Freundes- und Bekanntenkreis sind wir auf zahlreiche Gäste gut vorbereitet und freuen uns auf ein schönes Einweihungsfest."

Die Weyermühle liegt am Ende einer Sackgasse und ist mit dem Auto über Dürscheid und Hove zu erreichen. Parkplätze stehen zur Verfügung, empfehlenswert ist jedoch eine Wanderung zur Mühle.