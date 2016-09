Haus Altenberg nach fast vier Jahren wiedereröffnet

Odenthal (jr). Nachdem die Jugendbildungsstätte "Haus Altenberg" wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen für fast vier Jahre geschlossen blieb, fand vergangenen Sonntag die offizielle Wiedereröffnung statt.

Unzählige Gäste kamen zum "Fest der Begegnung", einer Veranstaltung die zu Ehren der Wiedereröffnung von Haus Altenberg begangen wurde. Zu Beginn der Feier hatte der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki zur Heiligen Messe in den Altenberger Dom eingeladen. In seiner Predigt verdeutlichte er die große Bedeutung der Jugendbildungsstätte: "Sie will ein Ort der Schulung, der Glaubenserfahrung und -stärkung sein, ein Ort an dem junge Menschen Christus kennenlernen und erfahren können, ein Ort der sie befähigt, aus seinem Geist heute Kirche und Gesellschaft zu gestalten."

Beim anschließenden Festakt, der vor dem neuen Haupteingang von Haus Altenberg stattfand, segnete der Erzbischof die Jugendbildungsstätte ein. Bevor dann der Vorhang fiel, der den Eingang verhüllt hatte, wurden die Fahnen von Haus Altenberg, dem Erzbistum Köln und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) vor dem Gebäude gehisst.

Pfarrer Mike Kolb, Rektor von Haus Altenberg ließ es sich nicht nehmen, sich in seiner Rede bei all denjenigen zu bedanken, die an den Sanierungsmaßnahmen beteiligt waren oder sich auf irgendeine Weise eingebracht haben: "Ich bedanke mich herzlich bei allen die mitgewirkt haben. Vergelt's Gott." Zudem erklärte er, dass die Jugendbildungsstätte zwar schon eröffnet wurde, jedoch erst Ende dieses Jahres komplett fertig gestellt sein wird. Im September können aber dennoch die ersten Gäste einziehen, auch wenn man sich bis November mit einigen Provisorien behelfen muss.

Hinterher hatten die Besucher die Möglichkeit sich selbst ein Bild vom "neuen" Haus Altenberg zu machen. Sie konnten sich drinnen umschauen oder an verschiedenen Führungen durchs Haus teilnehmen. In der neuen Mensa sorgten leckeres Essen und kühle Getränke für das leibliche Wohl der Gäste. Jazz-Klänge luden im Innenhof zum Verweilen ein.

