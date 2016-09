Wohnen in der Gemeinschaft

Von Susanne Schröder

Odenthal-Voiswinkel. "Es ist schon unser Schmuckstück." Mit Stolz präsentierten Bürgermeister Robert Lennerts und die Gemeindeverwaltung Odenthal die neue Flüchtlingsunterkunft In Voiswinkel.

Nachdem im Dezember 2014 das Asylbewerberheim durch einen Brand vernichtet wurde, brachte man Flüchtlinge an diesem Standort zunächst in Containern unter. Im Schwarzbroich sollte jedoch wieder eine Unterkunft in Massivbauweise errichtet werden, um Nachhaltiges zu schaffen. Baubeginn des Projektes war im Dezember 2015. Die Fertigstellung des Neubaus, der knapp 900.000 Euro gekostet hat, erfolgte jetzt im Juli. Die Räumlichkeiten, verteilt auf zwei Ebenen, bieten Platz für insgesamt 32 Personen.

"Wir hatten Gesamtkosten von einer Million veranschlagt", so Bürgermeister Robert Lennerts. Wenn die Container aufgebaut und bis zum Herbst die Außenanlagen mit kleinen Spielplatz fertig gestellt sind, "wird man mit dieser Summe sehr gut hingekommen sein."

Vier Familien mit je zwei Kindern bekommen jeweils eine Küche mit Nebenraum. In acht Doppelzimmern werden je zwei Personen untergebracht. Gemeinschaftsduschen, Sanitär- und Waschräumen werden geteilt. "Die Unterkunft ist dazu geeignet, um dauerhaft untergebracht und auch wohnen zu können."

Die Belegung des Hauses findet ab nächster Woche statt. Man will "schon genau darauf achten, wer hier einzieht". Es werden Menschen mit Bleibeperspektive sein, aus Syrien, Bangladesch, Nigeria und Ghana. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt, dass alle Bewohner auch zusammenpassen.

Ehrenamtler und Sozialarbeiter werden sich dauerhaft um Haus und Bewohner kümmern. Zwei eigens eingestellte Asylbewerber, tätig in allen Flüchtlingsunterkünften Odenthals, stehen zusätzlich als Bindeglied und Dolmetscher zur Seite.

"Wir können alle Menschen gut und vernünftig unterbringen", so Bürgermeister Lennerts, der eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge unterstützt. Er freut sich besonders, dass in Voiswinkel Familien einziehen und hofft, "dass sich die Menschen hier sehr wohl fühlen können."

Der Bürgermeister dankte allen beteiligten Personen und nicht zuletzt der "sehr gut funktionierenden, unmittelbaren Nachbarschaft, die den Fortschritt des Projektes positiv begleitet hat." Die Gemeinde baut auf gegenseitige Akzeptanz, die bei den zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, die sich über die neue Unterkunft informierten, auch zum Ausdruck kam.