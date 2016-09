"unverDHÜNNt : per pedes die Natur erleben

Kreis (vsch). Bei "unverDHÜNNt - Was(s)erleben" am 18. September offenbart die Große Dhünn-Talsperre zum vierten Mal ihre Schätze. Und wie ließe sich die faszinierende Natur besser kennenlernen als bei Erkundungstouren per pedes?

Ein besonderes Highlight sind auch bei der vierten Auflage von unverDHÜNNt wieder die Wanderungen in die Wasserschutzzone 1. Dieser sensible Bereich des Wasserreservoirs ist nur an diesem einen Tag für die Besucher von unverDHÜNNt bei geführten Wanderungen zugänglich. Eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Ab 10 Uhr starten in regelmäßigen Abständen drei unterschiedliche geführte Wanderungen in das "Allerheiligste" - die Wasserschutzzone 1. Auf die Schätze an Wegesrand weisen erfahrene Wanderführer hin und geben dabei viele Informationen rund um die Große Dhünn-Talsperre. Zur Teilnahme an den Wanderungen kann man sich am Veranstaltungstag am Infostand der Naturarena auf dem Staudamm anmelden. Alle Exkursionen starten am Ende des Staudamms und enden an dessen Fuße in der Loosenau. Passende Schuhe sind für die Wanderungen notwendig.

Weitere Infos zu den Wanderungen, das spannende Programm auf dem Staudamm und in der Loosenau sowie zu den Parkplätzen und den Bustransfer finden sich im Internet unter www.unverdhuennt.de.