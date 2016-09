Neues NORDHAUS Musterhaus in der FertighausWelt Köln

Kürten/Frechen. Nach nur kurzer Bauzeit des neuen Musterhauses der Firma NORDHAUS in der FertighausWelt Köln wurde die Objektplanung zur Realität.Nun fand die offizielle Einweihung statt.

Auch Bundestagsabgeordneter Wolfgang Bosbach und Landtagsabgeordneter Rainer Deppe sprachen ihre Glückwünsche aus. Rainer Deppe betonte, dass er sich freue, dass ein Familienunternehmen wie NORDHAUS nun auch im Linksrheinischen mit dem neuen Musterhaus in der FertighausWelt Köln einen festen Standort gefunden habe. "Die Fertigbaubranche wächst und ist sehr wichtig für unseren Kreis", so Deppe.

Zu den Gästen zählte auch der Geschäftsführer des Bundesverband Deutschen Fertigbaus, Herr Dirk-Uwe Klaas."Wir sind froh, mit dem Musterhaus Köln unser Repertoire an Musterhäusern, in einem attraktiven Umfeld nah an unserem Firmenstandort gelegen, vergrößert zu haben", sagte Christoph Brochhaus, Geschäftsführer und Inhaber von NORDHAUS, das mit einer über 90-jährigen Familientradition in der dritten Generation geführt wird.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte hat die Möglichkeit, die FertighausWelt Köln im Gewerbegebiet Europapark Frechen von Mittwochs bis Sonntags zwischen 11 Uhr und 18 Uhr zu besuchen.