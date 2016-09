OGS in Neschen

Odenthal. Fünf Mitarbeiterinnen nehmen zum Schuljahresbeginn 2016/2017 ihre Arbeit an der neu eingerichteten Ganztagsbetreuung in der Gemeinschaftsgrundschule Neschen auf.

"Die Vorbereitung hat reibungslos funktioniert. Jetzt werden die Details geklärt und das pädagogische Konzept überarbeitet", freut sich Pfarrerin Claudia Posche. Vor Ort überzeugte sie sich mit einigen aus dem OGS-Team von den neuen Pavillons. Nun folgt die komplette Innenausstattung, sowie der Wasseranschluss. Für die schnelle Umsetzung steht die neue Leiterin, Bärbel Bernemann, mit einigen Mitarbeitern der Gemeinde im engen Kontakt: "Wir werden von der Verwaltung sehr gut unterstützt und dürfen sogar die Pavillons in Eigenregie schön bunt bemalen; das wird unser erstes Projekt in den kommenden sonnigen Tagen".

Dies gefällt auch Dr. Heinz-Hubert Fischer von der Dorfgemeinschaft Oberodenthal und Dr. Rico Kanefke vom Förderverein der Schule. Die beiden Vereine kooperieren mit der evangelischen Domgemeinde und ließen spontan eine Plane erstellen, die am Pavillon auf die OGS hinweist.

Über 30 Schülerinnen und Schüler sind bereits in der OGS angemeldet. Bärbel Bernemann ist sicher: "Die Anmeldungen werden auf jeden Fall noch steigen. Das sieht man auch daran, dass fast die Hälfte der Teilnehmer aus der ersten Klasse kommen." Dies sagt sie aus Erfahrung, denn die pädagogisch ausgebildete Odenthalerin ist Mutter von zwei Kindern und hat die positiven Entwicklungen an den anderen OGSen miterlebt.

Beim Neuaufbau packen auch die vier Mitarbeiterinnen mit an, die bis vor den Ferien in Neschen die Randstunde durch die AWO betreut haben: Claudia Grimberg, Angelika Kempa, Martha Hachenberg und Ingrid von Tottleben. Sie wurden von der evangelischen Domgemeinde Altenberg vertraglich übernommen.

Starten wird die OGS mit dem ersten Schultag am Mittwoch, 24. August 2016. Die Betreuungszeiten sind ab Schulschluss bis 16 Uhr. Die AGs befinden sich in der finalen Umsetzung. Auf jeden Fall möchte zum Beispiel der Kinderchor der Domkantorei Altenberg dort aktiv werden.

Alle Odenthaler Kinder und Eltern sind eingeladen am Sonntag, 28. August um 14.30 im Altenberger Dom an einem besonderen musikalischen Ereignis teilzunehmen. Andreas Meisner präsentiert an der Orgel nicht nur für Kinder Andreas Willschers "Aquarium und Vogelarium".