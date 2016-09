Rösrath (vsch). Das Bankprojekt der Bürgerstiftung Rösrath hat jetzt, von sieben bereits fertiggestellten, drei weitere Bänke in Planung. Neben den aufgestellten Generationenbänken in Rösrath-Zentrum und Rösrath-Hoffnungsthal sind zwei Sitzgelegenheiten in Rösrath-Forsbach und eine am Schloss in Planung.

Aber was wäre ein Gemeinwesen ohne aktive Unterstützer? Die Rösrather Bürgerstiftung hat das Glück, diese zu haben. Zuerst sind die Geschäfte zu nennen, die Spendenbüchsen zur Aktion "MACH MIT!" aufstellen. Dann die Mitbürger, die diese füllen und ebenfalls die Stifter ganzer Bänke.

"Aber auch viel Technisches ist zu beachten", wissen Norbert Lenke, Berthold Kalsbach und Robert Scheuermeyer zu berichten. "Der passende Standort ist auszuwählen. Dabei sind die entsprechenden Pläne zu wälzen. Und natürlich die professionelle Montage."

Thomas Matysik von den Stadtwerken mit seinem Team und Herr Christoph Herrmann vom Bereich Planen, Bauen, Umwelt bei der Stadt Rösrath unterstützen unkompliziert und vorbildlich dieses Projekt.