Kostenlos Strom tanken

Von Werner Pütz

Overath. Einen weiteren Baustein in Richtung Elektro-Mobilität hat die Agger-Energie am Steinhofplatz in Overath gelegt: An der hier errichteten Elektro-Säule können Elektro-Autos kostenlos betankt werden.

Eine weitere derartige Tankstation soll am Bahnhof in Overath noch installiert werden. Die dann insgesamt zwölf Stationen im Versorgungsgebiet der Agger-Energie erhalten ihren Strom ausschließlich aus der Wasserkraft an der Aggertalsperre, so Unternehmenssprecher Peter Lenz.

Bürgermeister Jörg Weigt begrüßte die Einrichtung dieser Anlagen im Stadtzentrum. Es sei ein richtiger Schritt in Richtung Schadstoffminderung. Geschäftsführer der Agger-Energie Frank Röttger erwartet nun noch mehr Zuspruch, empfiehlt der Stadt zudem, an der Elektro-Säule einen Parkplatz zu reservieren. Vollständiges Betanken braucht rund eine Stunde Ladezeit.