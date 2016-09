Tödlicher Unfall in Wiehl

ls. Wiehl. Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr ist ein 44-jähriger Marienheider mit seinem Motorrad in Wiehl Alperbrück tödlich verunglückt. Der Kradfahrer befuhr aus Wiehl kommend die L 336 in Richtung Gummersbach, als ihm nach ersten Erkenntnissen der Polizei im Kreuzungsbereich der Mühlhausener Straße zum Zusammenstoß mit einem LKW, dessen Fahrer aus Gummersbach kommend in die Mühlhausener Straße einbiegen wollte. Die Rettungskräfte vor Ort konnten dem Marienheider nicht mehr helfen, er verstarb noch vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die L 336 komplett gesperrt.