Rheinisch-Bergischer Kreis - 30 junge Polizeianwärterinnen und -anwärter aus dem Kreis begrüßt

Am Dienstag, 23.8., begrüßte der Einstellungsberater der Polizei RheinBerg 30 junge Männer und Frauen, die am Donnerstag, 1.9., in den gehobenen Dienst des Landes NRW eintreten und dann mit Ihrem Bachelorstudium beginnen. Damit endet die sehr erfolgreiche Einstellungskampagne 2015/16.

Die zukünftigen Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare werden beim Polizeipräsidium Köln eingestellt und studieren dann an den Fachhochschulen Köln und Duisburg die theoretischen Ausbildungsinhalte. Die Trainingsphasen in denen neben praktischen Übungen zum Beispiel auch Schießausbildung, Selbstverteidigung und Fahr- und Sicherheitstraining auf dem Lehrplan stehen, finden bei der Polizeischule in Brühl statt. Die umfangreichen Praxisabschnitte absolvieren zehn von ihnen in Köln und die restlichen zwanzig hier im Rheinisch-Bergischen Kreis. Nach drei Jahren werden alle bei erfolgreichem Verlauf zu Polizeikommissaren und Polizeikommissarinnen ernannt.

Die aktuelle Kampagne läuft nur noch bis zum 30.9. für den Studienbeginn Anfang September 2017. Interessierte junge Leute können bis zu diesem Termin Ihre Bewerbung einreichen. Es empfiehlt sich zuvor die Kontaktaufnahme mit dem Einstellungsberater Peter Tilmans.

Er informiert dann zunächst über den Studienverlauf und spätere Spezialisierungsmöglichkeiten, unterstützt aber auch bei der Bewerbungsvorbereitung.

Neben individuellen Terminen die mit Peter Tilmans vereinbart werden können, gibt es auch am 6.9., in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr die nächste Info-Veranstaltung im Polizeidienstgebäude in Bergisch Gladbach.

Peter Tilmans ist am besten per Email peter.tilmans@polizei.nrw.de , aber auch über Telefon 02202-205545 zu erreichen!

Weitere Informationen unter http://www.polizei.nrw.de/rheinisch-bergischer-kreis/artikel__13645.html