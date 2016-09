Heiligenhaus (vsch). Im Rahmen der Heiligenhauser Kirmes überreichte Christiane Wester, Regionaldirektorin der Kreissparkasse Köln, einen Spendenscheck in Höhe von 2.000 Euro an den Bürger- und Trägerverein Pfarrsaal Heiligenhaus.

Geschäftsführer Peter Funken bedankte sich im Beisein von Karin Brühl für die erneute Unterstützung. "Die Kreissparkasse Köln ist schon seit unserer Gründung ein wichtiger Partner unseres Vereins. Ihr liegt das Wohl der Menschen in Heiligenhaus am Herzen", so Funken.