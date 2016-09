"Ich bin dann mal weg!"

Hans-Peter Bolz (Bildmitte) wurde sehr herzlich in den Ruhestand verabschiedet. Von links: Dr. Frank Hensel (Diözesan-Caritasdirektor), Georg Koldewey (Caritasdirektor) , Norbert Hörter (Kreisdechant) sowie Dr. Hermann-Josef Tebroke (Landrat).

Von Helmut Kurps

Kreis. "Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Es war spannend, mit so vielen Menschen aus unterschiedlichen Lebenssituationen zusammen zu kommen.

Ich wünsche der Caritas und der Erziehungsberatung, dass sie auch in Zukunft unserer christlichen Verantwortung für Menschen in Not gerecht werden und mit ihrem Engagement Hoffnung und Hilfe geben können."

Mit ganz persönlichem Dank an alle Wegbegleiter verabschiedete sich der bisherige Vorstandvorsitzende des Caritas-Verbands Rhein-Berg, Hans-Peter Bolz, in den Ruhestand. 15 Jahre hatte er die Organisation geleitet.

Viele Mitarbeiter, Freunde, Verwandte waren ins Schloss Eulenbroich gekommen, um ihm für die langjährige gute Zusammenarbeit zu danken und ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute zu wünschen. Zu den Gästen gehörten auch Kreisdechant Norbert Hörter, Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke, Marianne Peters (Kath. Erziehungsberatung), Lydia Heup (Vorsitzende der Mitarbeiterversammlung).

Sie alle warfen nochmal einen, teils sehr persönlichen und humorvollen, Blick auf den beruflichen Weg des in Overath lebenden gelernten Vermessungstechnikers, der später Sozialpädagogik studierte und die Leitung des katholischen Jugendamtes Rhein-Berg sowie 1999 das Jugendamt Overath übernahm.

2001 wurde Hans-Peter Bolz zum hauptamtlichen Geschäftsführer der Caritas Rhein-Berg bestellt und war langjähriges Mitglied in zahlreichen Gremien, Vorständen und Ausschüssen von Wohlfahrtverbänden, der Jugendhilfe oder des Arbeits-, Sozial- und Gesundheitsausschusses des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Gleichzeitig wurde sein Nachfolger, Georg Koldeway, bisheriger Direktor des Caritasverbandes Rhein-Hunsrück-Nahe mit Sitz in Bad Kreuznach, herzlich begrüßt.

Bei schönstem Sommerwetter klang der Festakt mit einem "Nachmittag der Begegnung" im Schlosshof aus, zu dem die Kölner Valentin Austen Band mit leichten Jazzklängen die passende musikalische Begleitung bot.