Drehleiter-Probe am Förderturm Lüderich

Steinenbrück (vsch). Alle sechs Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Overath werden mit der neuen Drehleiter vertraut gemacht. Die Führungskräfte der Löschzüge Overath und Immekeppel sowie der Löschgruppen Heiligenhaus, Marialinden, Steinenbrück und Vilkerath garantieren mit ihren Ortskenntnissen den sinnvollen Einsatz des neuen Geräts.

Philipp Habers und Malek Preuß vom Löschzug Overath kamen mit der Leiter zum Lüderich, um das Team der Löschgruppe Steinenbrück auf seine Aufgabe vorzubereiten. Der Chef der Löschgruppe Jörg Büscher hatte den Förderturm am Golfplatz mit einer Höhe von 31 Metern für den Bereich der Übungen zur Rettung Verletzter ausgesucht.

Mit großem Eifer gingen die Steinenbrücker Feuerwehrleute an die neue Aufgabe heran. In ihren Reihen sind drei Berufsfeuerwehrmänner, die in ihrem Hauptberuf bereits als Maschinisten an der Drehleiter ausgebildet wurden und auch die Taktik zum Einsatz beherrschen: die Brandmeister Ralf Etzler, Marc Lippmann und Timo Stein.

In nächster Zeit werden die anderen Brandmeister der Löschgruppe an einer Taktik-Schulung teilnehmen: Jörg Büscher, Bernd Delgoff, Kerstin Kahle, Lothar Kemmerling, Dieter Kippels, Detlev Stäbler und Marcus Trauschies. Bei diesem Lehrgang geht es um die richtige Positionierung der Leiter an der Gefahrenstelle, um das Rettungsziel zu erreichen.