Wanderer im Rhein

Overath (kli). Einmal im Jahr tauscht eine Delegation der Overather Wanderer die Wanderausrüstung gegen die Badebekleidung aus. Dieses Jahr lockte zum fünften Mal wieder das Rheinschwimmen des Kanuclubs Unkel.

Man ging mit 450 anderen Teilnehmern aller Altersklassen und beider Geschlechter an der Natorampe der Remagener Brücke in die Fluten. Drei Kilometern weiter erreichte man nach 30 Minuten das Ziel am Bootshaus des Kanuclubs Unkel.

Die Overather Wanderer Norbert Böhm, Heribert Konzdorf, Karin Krause, Alfred Kreft, Paul-Josef Kremer, Günter Pommerening und Siegfried Raimann wurden nachhaltig unterstützt von Doro Dietsch, Werner Schmitz-Dietsch und Dr. Bernd Meisel vom Lions-Club Bergisch Gladbach-Bensberg.