Wanderevent Die Bergische 50 - Traumstart bei Sonnenschein

Von Susanne Schröder

Kreis. Die Premiere der ersten "Erlebniswanderung" Bergische 50" hätte besser nicht sein können! Die neue Wanderveranstaltung zog viele Teilnehmer aus ganz Deutschland an.

Genau 1.055 Wanderer wollten am vergangenen Sonntagmorgen bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen zur Wanderung durch das Bergische Land starten. Fast alle legten die 50 Kilometer Gesamtstrecke zurück, vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen der Stadt Bergisch Gladbach und der Gemeinden Kürten und Odenthal.

Einige waren aus Berlin oder Hamburg angereist. Teilnehmer aus Wuppertal, Langenfeld und vielen Städte und Ortschaften mehr waren vertreten.

Eine ganze Gruppe "von der Post", schon von Berufswegen gut zu Fuß, war mit Hund unterwegs, strahlte bestens gelaunt und fand die Strecke toll. Björn Fabritius kam aus Bochum. Er ist Langstreckenläufer, seine Eltern aus Lindlar hatten ihn auf die "Bergischen 50" aufmerksam gemacht: "Für mich war das eher gemütlich", war das Fazit des jungen Mannes.

Gabi Fliege, Mitte 50, aus Lünen hatte sich gleich angemeldet, als sie von der Bergischen 50 gelesen hatte. Eigentlich läuft sie nur Marathon. "Ein Traum" war die Strecke war für sie und ihre Freundin Walburgis, Powerwalking Fan. "Nach dem Lauf ist vor dem Lauf," wir kommen wieder zur Bergischen 100", war die einhellige Meinung der beiden sportlichen Powerfrauen.

Auch Christopher Hund aus Gummersbach (33 Jahre) und Jürgen Launert (53 Jahre) aus Kürten hatten gut lachen. Die beiden überquerten nach 6 Stunden und 41 Minuten als erste gegen 14:30 Uhr die Ziellinie am Konrad-Adenauer-Platz. Wenn die beiden auf den letzten Metern auch der Ehrgeiz antrieb, "jetzt auch Erster werden", stand doch für die allermeisten das Motto der "Bergischen 50" als "geselliges Wandererlebnis" an erster Stelle. Vorwiegend einzeln oder in kleinen Gruppen trafen die Wanderer über den Nachmittag verteilt ein. So mancher hatte nur noch einen Wunsch: "Kölsch!"

Kostenlose Verpflegung gab es reichlich - von Wasser, Obst, belegten Brötchen über Apfelschorle bis zum Gerstensaft.

"Super" fanden alle die gerne genutzte, kostenlose Massage zur Erholung der malträtierten Füßen und Linderung von Wadenkrämpfen.

In einem waren sich alle Teilnehmer einig: "tolle Veranstaltung, tolle Strecke", zwar anspruchsvoll, wegen der 1800 Höhenmeter, die aufgrund der Hitze dann doch "sehr anstrengend" fanden, aber landschaftlich einmalig schön. Ein genauso einhellig großes Lob gab es für die hervorragende Organisation und Verpflegung auf der Strecke, egal wo man hinhörte. Entsprechender Dank galt allen ehrenamtlichen Helfern und Sponsoren.

Man kann sicher sein, die meisten Wanderer kommen im nächsten Jahr wieder!

"Ein großes Dankeschön gilt allen Partnern und den Städten, vor allem den Helfern und dem DRK entlang der gesamten Strecke. Sie haben sich den ganzen Tag mit einem Lächeln im Gesicht für die Belange der Wanderer eingesetzt", so Veranstalterin Anna Malorny-Hey. Und weiter: "Wir arbeiten bereits jetzt daran, die Bergische 50 auch 2017 ins wunderschöne Bergische Land zu bringen. Ich denke, es ist eine Bereicherung für die gesamte Region."