Ferienprojekt des Sommerbergs

Rösrath (kli). Eine Woche lang drehte sich am Sommerberg, eine Einrichtung der Kinder-, Jugend-, Familien- und Eingliederungshilfe, alles um das Thema Bewegung.

Unter dem Titel "Was mich bewegt! - Da mache ich mit!" beteiligten sich rund 35 der betreuten Kinder und Jugendliche sowie gut 10 der hier lebenden Menschen mit Behinderung an verschiedenen Angeboten. Von ausgetüftelten Motorik-Angeboten in der Turnhalle über Rad-, Inline- und Skateboardtouren oder Fußballturnieren, bis hin zu Tanzen, Karokesingen, Fotoworkshop und kreativen Kunst und Werkangeboten war für jeden etwas dabei. Ein Werkangebot war der Bau eines Floßes, der von verschiedenen Kindern und Jugendlichen begleitet wurde.

Aber was ist ein Floß ohne Wasser?

Um zu sehen, ob das selbst entworfene und gebaute Floß auch wassertauglich ist, haben fünf Kinder und Jugendliche des Sommerbergs zusammen mit ihren Betreuern das große Floß auf der Sülz erstmals zu Wasser gelassen - ein Riesenspaß und schwimmender Erfolg.