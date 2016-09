Feierstimmung ...

Kürten-Olpe (vsch). Das Fest startete mit dem Bambini-Prinzenschießen mit dem Lasergewehr für Schützen ab sechs Jahre. Bambiniprinz wurde Elia Dünnwald mit 129 Ringen, gefolgt von seiner Schwester Fiona Dünnwald (125).´

Beim darauf folgenden Schülerprinzenschießen wurde Robin Koch mit dem 292 Schuß neuer Schülerprinz. Alle fünf Jahre gibt es ein Schießen "König der Könige", an dem alle ehemaligen Könige/Königinnen der Olper Schützen teilnehmen. Mit dem 203 Schuss holte sich Hubert Schneider diesen Titel.

Am Abend feierte man im voll besetzten Festplatz die Sommernachtsparty mit DJ Patrick Rath und ließ das Festzelt bis spät in die Nacht beben. Am Samstag Nachmittag konnten alle Bürger ab 18 Jahren am Bürgerbierfass-Schießen teilnehmen. Erstmalig in diesem Jahr hatte die Bruderschaft eine Open-Air Bühne auf dem Festplatz.

Der Königsball fand nun unter freiem Himmel statt und wurde eingeleitet von verschiedenen Aufführungen, wie einer Tanzvorführung von "die jecken Kids" von DJK Montania Kürten.

Als weiterer Höhepunkt folgte das Open-Air Konzert der Coverband Living Planet. Am Sonntag nach dem Festhochamt um 9 Uhr begann der "Bergische Frühschoppen" im Festzelt, der von dem Olper Musikverein "Einigkeit Olpe" musikalisch untermalt wurde und dem die Ehrungen folgten. Am Montag endete das Schützenfest mit der Krönung der neuen Majestäten.