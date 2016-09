Wallfahrt für Kleine

Bechen (vsch). Viele Kinder der Kath. Kita St. Antonius E. in Bechen machten sich mit Eltern, Erzieherinnen und einigen Großmüttern auf Pilgertour. Am Wildpark in Scheuren ging es los. Nach einem Pilgergebet und Gesang starteten die zwei bis sechs Jahre alten Kinder.

Nach einem stärkenden Picknick ging es weiter zur zweiten Pilgerstation, die von den Kindern geschmückt wurde.

In großer Runde beteten alle zusammen das "Vater unser". Beim Einzug in den Altenberger Dom waren die Pilgerspuren, Matsch an den Schuhen, nicht zu übersehen. Im Dom saßen über 300 Kinder mit Eltern, Erzieherinnen und Großeltern.

Gemeinsam wurde dann Wortgottesdienst gefeiert. Im Anschluss an den Gottesdienst war noch ausreichend Zeit zum Erzählen, Spielen und Naschen. Gegen Mittag endete für alle ein besonderes Erlebnis und müde und geschafft kehrten sie nach Bechen zurück.