Mitteilung von Lutz Urbach

Bergisch Gladbach. Zum Thema "Kandidatur als Nachfolger des nicht mehr antretenden Wolfgang Bosbach" teilte Lutz Urbach am Freitag, 2. September Folgendes mit:

Seit der Ankündigung von Wolfgang Bosbach, im Jahr 2017 nicht wieder für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, bin ich mehrfach gefragt worden, ob ich als Kandidat für seine Nachfolge zur Verfügung stehe. Die Frage hat mich gefreut. Ich stehe als Kandidat für den Bundestag aber nicht zur Verfügung.



Erster Grund: Menschen



Ein Bundestagsmandat bedeutet, mindestens 22 Wochen im Jahr in Berlin zu sein. Ich möchte aber schlicht nicht 22 Wochen im Jahr von meiner Frau und den Kindern getrennt leben.



Ein weiterer Beweggrund sind meine Kolleginnen und Kollegen im Rathaus, mit denen gemeinsam ich in den vergangenen sieben Jahren bereits viel bewegen durfte und mit denen ich in den nächsten Jahren gerne weiter zusammenarbeiten möchte. Diese Arbeit macht mir sehr viel Freude!



Und es gibt noch eine weitere Gruppe von Menschen, denen ich mich verpflichtet fühle; das sind die Wählerinnen und Wähler.

Mein "Vertrag" wurde gerade erst vor zwei Jahren im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit um sechs Jahre verlängert. Diese Wiederwahl hatte für mich ein noch größeres Gewicht als die erste Wahl 2009; denn die erste Wahl erfolgte aufgrund von Aussagen und Ankündigungen, die Wiederwahl war eine Bestätigung für die geleistete Arbeit. Ich würde mich sehr unwohl fühlen, hier nach nur gut zwei Jahren eine Veränderung anzustreben.



Zweiter Grund: Wichtige Projekte



Wir haben in den vergangenen Monaten und Jahren einige Themen vorbereitet und begonnen, bei deren weiterer Umsetzung ich gerne weiter mitwirken möchte (u.a. Neuaufstellung FNP, Baumaßnahmen Hochwasserschutz und Abwasser, große Schulsanierungen OHS und NCG, Integriertes Handlungskonzept Bensberg, Projekt Verwaltungsneubau).