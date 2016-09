Der Vogel fiel bei Blitz und Donner

Von Helmut Kurps

Rösrath. "Ich konnte zeitweilig den Vogel gar nicht sehen, so stark hat es geschüttet", erzählt Karsten Mans amüsiert von den Wetterbedingungen beim Königsschießen auf dem Schützenplatz. "Doch trotz des Gewitters mit starkem Regen, heftigen Blitzen und Donner haben wir das Schießen durchgezogen.

Mit weniger als 300 Schuss habe ich das Ding dann klar gemacht!", freut er sich. Nun ist Karsten Mans neuer Schützenkönig der St. Sebastianus Schützenbruderschaft. Das wurde anschließend mit einem prächtigen Schützenumzug über die Festmeile der Hauptstraße gefeiert.

Ein heftiger Wolkenbruch war am Sonntagmittag über das Rösrather Stadtfest hereingebrochen und hatte in Minuten die Straßen leer gefegt. Einige Aussteller mussten die Zelte ihrer Verkaufsstände festhalten, damit sie nicht fortfliegen, ausgelegte Ware wurde hastig weggeräumt oder notdürftig abgedeckt, vor verschiedenen Geschäften wurden die ansteigenden Regenpfützen mit dem Besen auf Distanz gehalten.

Doch der Wettergott hatte Erbarmen und schickte am Nachmittag nochmal die Sonne vorbei. Und so kamen zumindest viele Rösrather/innen, um bei einem gemütlichen Spaziergang rund um den Sülztalplatz die kurzweiligen Unterhaltungsangebote zu genießen oder sich von den Sonderangeboten der geöffneten Geschäfte inspirieren zu lassen.

Daneben war Zeit genug für einen netten Klaav bei leckerer Bratwurst, einer Bergischen Waffel, einem Eis oder frisch gezapftem Kölsch. Dennoch blieb der Regenschirm bei vielen griffbereit.

Der geplante Kinderflohmarkt an der Scharrenbroicher Straße fiel förmlich ins Wasser. Dafür konnten sich die mutigen Jungen und Mädchen an einem vielfältigen Kletterturm oder einem Super-Trampolin austoben. Oder eben auf der Kirmes auf dem Schützenplatz, wo viele Fahrattraktionen für den besonderen Nervenkitzel sorgten.

Robert Scheuermeyer, Sprecher des Veranstalters "Gemeinsam für Rösrath", (GfR): "Das Konzept der Einbindung vieler Organisationen in das Stadtfest hat sich bewährt. Leider hat das Wetter nicht mitgespielt. Da sind insbesondere auswärtige Gäste ferngeblieben. Doch der lebhafte Abschluss hat uns etwas versöhnt."

In der Zeit von Freitag, 2.9. bis Montag, 5.9., feierten die Mitglieder der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Rösrath ihr 89. Schützenfest.

Das Fest begann am Freitag mit der "Party Nacht - ohne geht's nicht". Wie in den Vorjahren, konnte die Schützenbruderschaft namhafte Bands aus Köln für den Abend gewinnen, und sich über ein fast volles Zelt freuen.

Die kölsche Band Lupo machte den Anfang und heizte die Stimmung im Zelt langsam an. Die Klüngelköpp übernahmen dann und steigerten die Stimmung im Zelt weiter nach oben. Bei Ihren eigenen Liedern, wie z.B. "Stääne" und "Jedäuf met 4711" wurde eine Menge geschunkelt und getanzt. Zum Ende hin des Abends machte die Gruppe Querbeat mit Ihren bunten Outfits und Blasinstrumenten in jeglicher Form mächtig Stimmung im Zelt. Nach einigen Zugaben übernahm gegen Mitternacht DJ "derMik", und ließ die Stimmung mit einer bunten Musikmischung nicht abreißen.

Der offizielle Teil des Schützenfestsamstages begann dann um 14.30 Uhr mit dem Schülerprinzenschießen. Von den Teilnehmern gab Jason Müller den 87. und letzten Schuss ab, und wurde somit neuer Schülerprinz. Im Anschluss wurde mit dem 80. Schuss Lydia Rhode neue Jungschützenprinzessin.

Der Abend begann bei einem kleinen Umtrunk mit dem Abholen des Königs und der Schülerprinzessin an der "Residenz" des Königspaares Albert Conée und Martina Helwig. Um 19 Uhr fand dann der traditionelle Umzug von Menzlingen über die Sülztalstraße, Walter-Arendt-Straße, Hans-Böckler-Straße und Scharrenbroicher Straße bis zum Festzelt statt. Dort war ab 19.30 Uhr Einlass zu "Oldie & Schlager 100%".

Ein buntes Liveprogramm mit den Höhepunkten Toni Wille (Pussycat) und Johnny Bach lockten erneut viele Besucher ins Zelt. Zwischen den Live-Auftritten sorgte DJ "derMik" dafür, dass die Stimmung nicht abriss. Es wurde das ein oder andere Tänzchen gewagt und bis in den frühen Sonntagmorgen gefeiert.

Der Schützenfestsonntag begann um 9.30 Uhr mit dem Abmarsch der Bruderschaft zur Kranzniederlegung auf dem Friedhof und am Ehrenmal sowie anschließendem Gottesdienst.

Ab 11.30 Uhr wurde es dann auf dem Schützenplatz ernst. Es begann das Ritter- und Königsschießen auf den Hochstand. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das spannende Schießen, das Präses Pfarrer Franz Gerards mit dem Abschuss der Krone des Königsvogels begann, und dafür zehn Schuss benötigte.

Ihm folgte der scheidende König Albert Conée mit dem Erlegen des Vogelkopfes, für den er jedoch beachtliche 100 Schuss benötigte. Nachdem die Schießmeister dann noch einmal das Kleinkalibergewehr nachjustiert hatten, begann das Ritterschießen. Hierbei kam es zu einem historischen Ereignis. Lediglich zwei Schützen durften und wollten um die Würde des 1. Ritters schießen.

Da beim anschließenden Königsschießen die Zahl der Schützen voraussichtlich nicht wesentlich gestiegen wäre, entschlossen sich die beiden Schützen während des Wettkampfes mehr in die Mitte zu zielen, und direkt den ganzen Vogel zu erlegen. Das direkt der ganze Vogel fiel, gab es in der fast 90-jährigen Geschichte der Schützenbruderschaft noch nie. Somit wurde mit dem 231. Schuss Karsten Mans neuer Schützenkönig.

Den 230. und somit vorletzten Schuss gab Ralf Wißkirchen ab, und wurde somit neuer Tellkönig.

Da nun kein 1. und 2. Ritter ermittelt werden konnte, ernannte der neue König Karsten Mans seinen Stiefvater Bernhard Stöcker und Ralf Wißkirchen zu seinen beiden Rittern. Ab 14.30 Uhr konnten es dann auch die anwesenden Besucher der neuen Majestät der Rösrather Schützenbruderschaft gleichtun. Es begann, ebenfalls auf dem Hochstand, das traditionelle Bürgerkönigschießen.

Die 23 Teilnehmer lieferten sich, ganz nach dem Vorbild der Schützenbrüder, einen spannenden und hochklassigen Wettstreit, bei dem der Vogel die ein oder andere "Feder" lassen musste. Nach über fünf Stunden und stolzen 509 Schuss setzte sich schließlich Michael Schneidau durch und wurde neuer Bürgerkönig.

Ab 17 Uhr empfingen die Rösrather Schützenbrüder ihre befreundeten Bruderschaften in der Gaststätte "Dorfschänke". Ab 17.30 Uhr führte dann der große Festzug durch den Ort, in dem durch das Rösrather Straßenfest schon den ganzen Tag über viel zu sehen gewesen war. Die Stände entlang der Hauptstraße boten einen würdigen Rahmen für den Schützenzug. Durch das teilweise schlechte Wetter hatten allerdings schon einige Stände frühzeitig abgebaut.

Im Festzelt auf dem Schützenplatz begann dann ab 19.30 Uhr der Schützenball mit Krönung des neuen Schützenkönigs und der Prinzen. Durch die Hand des Präses und des Brudermeisters wurden die Insignien des Königs und der Königin vom scheidenden Königspaar Albert Conée und Martina Helwig an den strahlenden neuen Würdenträger Karsten Mans und seiner Frau Andrea überreicht.

Der neue Schülerprinz Jason Müller und die neue Jungschützenprinzessin Lydia Rhode erhielten ihre entsprechenden Prinzenketten. Tellkönig Ralf Wißkirchen bekam zum zweiten Mal hintereinander die Tellkönigskette der Bruderschaft überreicht. Zudem wurden allen neuen Würdenträgern die ihnen zustehenden Orden angeheftet. Durch den ersten Tanz des neuen Königspaares und seines Hofstaats wurde in festlicher Einrahmung der weitere Abend begonnen, der unter Bewirtung durch das Sülztaler Blasorchester wiederum bis in die frühen Morgenstunden dauerte.

Trotz des teilweisen schlechten Wetters am Sonntag und Montag können die Schützen auf ein gelungenes und erfolgreiches Schützenfest zurückblicken.