Kleiderladen bereitet sich auf den Herbst vor

Overath (kli). Der Herbst vor der Tür. Das bedeutet für die 34 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Overather Kleiderladens, ihr Angebot auf die nasse und kühlere Jahreszeit umzustellen.

Daher bitten sie: "Schauen Sie doch mal in Ihre Kleiderschränke, ob sich dort nicht Kleidung "versteckt", die Sie nicht mehr benötigen. Wir jedenfalls würden uns wie immer über zahlreiche Kleiderspenden, passend zur Jahreszeit, sehr freuen."

Neben Kleidung für jung und alt werden auch Bettwäsche, Handtücher, Koffer, Taschen, Rucksäcke, Schuhe, Kinderwagen, Schulranzen, Spielzeug, Sportbekleidung und Schwangerschaftsbekleidung benötigt.

Bevorzugt werden die Kleiderspenden montags zwischen 10 Uhr und 12 Uhr angenommen, ansonsten aber auch zu den offiziellen Öffnungszeiten dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 Uhr bis 12 und von 15 Uhr bis 18 Uhr.

Der Erlös aus dem Kleiderladen kommt dem Kinderschutzbund des Rheinisch Bergischen Kreises zugute. Wichtig ist dem Kleiderladen aber auch die Unterstützung von Overather Kinder- und Jugendprojekten. So wurde im letzten Jahr der Kindergarten Marienkäfer mit einer Spende zur Anschaffung eines neuen Bauwagens für eine zweite Waldkindergartengruppe unterstützt.

Der Kleiderladen liegt am Steinhofplatz. Wer hier ehrenamtlich unterstützen möchte, spricht die Mitarbeiterinne an einem Montagmorgen zwischen 10 Uhr und 12 Uhr an. "Wir benötigen dringend Unterstützung!"