Lions-Kunstaktion in der RheinBerg Galerie

Mary Bauermeister am Löwen-Kunstwerk eines Künstler-Kollegen.

Bergisch Gladbach (kli). Im letzte Jahr hat der Lions Club Bergisch Gladbach/Bensberg eine erfolgreiche Kunstaktion durchgeführt. Von der denkmalgeschützten Löwenfigur auf dem Dach des Bergischen Löwen wurden 1:1 Kopien aus hochwertigem Kunststoff hergestellt.

Mit tatkräftiger Unterstützung von Künstlern aus der Umgebung wurden diese Skulpturen individuell gestaltet und verkauft. Mit dem Erlös konnte der Rasenplatz in Bergisch Gladbach-Sand mitfinanziert werden.

Die Eigentümer der Skulpturen stellen nun noch einmal eine Auswahl für die Ausstellung zur Verfügung. Vom 8. bis zum 17. September sind die Löwen in der RheinBerg Galerie zu sehen.

Am Donnerstag, 8. September wird die Ausstellung um 18 Uhr eröffnet, der Eintritt ist frei. Für Besucher, die auch an einem Kunst-Löwen interessiert sind, besteht die Möglichkeit mit Künstlern und den Lions in Kontakt zu treten.