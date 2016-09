Stadtfest ist auf gutem Weg

Von Werner Pütz

Overath. Anders, aber durchaus überzeugend präsentierten die Overather das 2. Stadtfest mit vielen jungen Akteuren. Die neu gestaltete Hauptstraße blieb für den Straßenverkehr offen.

Farbig und ansprechend bot sich nun die Erlebniszeile auf dem Bahnhofsplatz und in der Straße An den Gärten an.

Auf der großen Bühne auf dem Bahnhofsvorplatz wechselten Sänger und Musiker fast am laufenden Band, zum Vergnügen besonders der Erwachsenen und Jugendlichen. Und in der Straße An den Gärten erlebten Kinder und junge Leute fröhliche Touren auf den verschiedensten Farhgeschäften. Kirmes wie einst und heute.

Der allgemeine Zuspruch zeigte sich am Freitagabend und dann besonders auch am Samstagnachmittag. Alle Plätze waren besetzt beim Ökumenischen Gottesdienst am Sonntagmorgen. Der Gospelchor der ev. Kirche begeisterte mit seinen Beiträgen. Der katholische Pfarrer Gereon Bonnacker und die evangelische Pfarrerin Martina Palm-Gerhards gestalteten den Gottesdienst unter dem Motto "Dä Herrjott meint et joot met mir".

Später am Mittag aber kam der große Regen. Im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter bei der Premiere Stadtfest Regentage erwischt, diesmal aber war es nur eine ärgerliche, aber zeitweilige Behinderung. Am Sonntagmittag öffneten die Einzelhändler ihre Türen und luden zum Stöbern ein. "Obwohl mehr Besucher als bei der Premiere das Stadtfest besuchten, fanden in diesem Jahr weniger Kunden als zuletzt ihren Weg in die Geschäfte, die mit Sonderaktionen lockten. Dies war der hohen Konkurrenz auf dem Weinfest und der Kirmes geschuldet", erläutert die Pressesprecherin Claudia Ulhaas diesen Umstand.

Für Geselligkeit blieb ohnehin genügend Raum. Das Weinfest An den Gärten mit dem Angebot auserlesener Weine (Weingut Finkenauer und Schollex) konnte wie gewünscht starten, unter Beteiligung übrigens einer fröhlichen Delegation aus der französischen Partnergemeinde Perenchies, die ein schmackhaftes Bier aus dem Norden Frankreichs mitgebracht hatte. Die Besucher zeigten sich begeistert.

Zufrieden waren offensichtlich auch die Veranstalter 2.Vors. Andreas Koschmann von "Einkaufen in Overath", Guido Lazotta (Vereinsring) und Johannes Deppe (KG Spaß am Karneval). Reinhold Wilmes (Heimat- und Bürgerverein) sah ebenfalls das Stadtfest als gelungen an.