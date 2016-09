Herzenssache Schlaganfall

Waldbröl. Ein Schlaganfall ist ein einschneidendes Ereignis im Leben eines Menschen und seiner Angehörigen. Er kann, von einem Moment auf den anderen, das Leben aller daran Beteiligten dramatisch verändern. Die Deutsche Schlaganfall Hilfe, ein Pharmaunternehmen und die Partner der Initiative "Oberberg gegen den Schlaganfall" klären nun über die Anzeichen des Schlaganfalls auf und machen Mut, schnellstmöglich den Notruf 112 zu wählen. Denn das wichtigste bei einem Schlaganfall: KEINE ZEIT VERLIEREN! Auf seiner deutschlandweiten Infotour macht der Schlaganfall-Bus auch Halt in Oberberg. Am Donnerstag, 8. September, 10 bis 16 Uhr, stehen auf dem Marktplatz in Waldbröl Experten bereit: neben Messungen von Blutdruck und Blutzucker bieten Neurologen des Kreiskrankenhauses Gummersbach auch eine Ultraschalldemonstration (Duplex-Sonografie) der Halsschlagadern an. Ernährungsberatung sowie Möglichkeiten der Therapie nach einem erlittenem Schlaganfall sind ebenfalls Teil der Veranstaltung. Allein im Oberbergischen Kreis erleiden jedes Jahr etwa 1600 Menschen einen Schlaganfall, in Deutschland sind es über 250.000 Menschen jedes Jahr. Durch die flächendeckende Einrichtung spezialisierter Schlaganfall-Stationen, sogenannter "Stroke Units", wie es sie auch im Klinikum Oberberg gibt, hat sich die Situation von Schlaganfallpatienten in den letzten 20 Jahren erheblich verbessert. Auch durch neue Therapieverfahren, verbesserte Rehabilitationsmöglichkeiten und die Organisation in Selbsthilfegruppen, ist der Schlaganfall heute nicht mehr ein hinzunehmender Schicksalsschlag, sondern eine Erkrankung, die akut und langfristig durch konsequente Behandlung gebessert werden kann. Schlaganfalltherapie ist Teamarbeit: Rettungsdienst, Ärzte, Pflegende, Therapeuten und Angehörige müssen zusammenarbeiten, um für den Patienten das bestmögliche Ergebnis nach einem Schlaganfall zu erreichen.