Vorentwurf liegt für alle aus

Bergisch Gladbach (kli). Rund 580 Seiten umfasst der Vorentwurf des neuen Flächennutzungsplans für die Stadt Bergisch Gladbach, über den die Stadtverwaltung jetzt informierte. Der Plan legt fest, wo Wohngebiete und Gewerbeflächen entstehen sollen und wird den bisher gültigen aus dem Jahr 1978 ablösen.

Da der Plan von allen Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen werden soll, wurde er Anfang September der Öffentlichkeit vorgestellt. Jeder hat nun die Gelegenheit, sich genauer zu informieren und Stellung zu nehmen. Der aktuelle Vorentwurf bietet viel Diskussionsstoff.

Einerseits hält der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion in Bergisch Gladbach, Dr. Michael Metten, eine rege Öffentlichkeitsbeteiligung am "Vorentwurf" der Verwaltung zum neuen Flächennutzungsplan (FNP) für wünschenswert.

Zugleich appelliert Metten an die Bürgerschaft, bei den mündlichen oder schriftlichen Meinungsbekundungen und Eingaben die notwendige Entwicklung nicht aus den Augen zu verlieren. So beklagt etwa die Bürgerinitiative Lustheide, dass die beliebten Wohngebiete der Stadt in Refrath, Frankenforst und Bensberg durch Abholzen der schützenden Waldsäume zur Autobahn A4 hin völlig verändert und zerstört werden könnten.

"Statt Wohnen und Wald - Gewerbegebiete!!! Und das, obwohl Verkehrs- und Lärmbelastung schon jetzt sehr hoch sind. Hinzu kommt, dass der sechsspurige Ausbau der Autobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Köln-Ost und Moitzfeld in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen wurde", heißt es auf deren Internetseite www.lustheide.de.

Der Vorentwurf des Flächennutzungsplans liegt seit gestern, 9. September bis zum 11. Oktober öffentlich aus. In dieser Zeit kann jeder eine schriftliche Stellungnahme zum Vorentwurf abgegeben. Am heutigen 10. September findet von 10 bis 16 Uhr im Bergischen Löwen eine Infoveranstaltung statt.

Den Vorentwurf sowie viele weitere Infos findet man unter www.bergischgladbach.de .