Bergisch Gladbach (kli). Heute startet die 4. Kulturwoche für Senioren. Neun Tage lang lädt die Veranstaltungsserie Senioren (und solche, die es werden wollen) mit unterschiedlichsten Themen ein, Neues zu entdecken.

Die Gesamtkoordination liegt beim Kulturbüro und dem Seniorenbüro der Stadt Bergisch Gladbach, finanziell gefördert wird die Woche durch die Kultur- und Umweltstiftung der KSK Köln.

Das Angebot der diesjährigen Seniorenkulturwoche spiegelt die vielseitigen Interessen der Zielgruppe: (Mitsing-)Konzerte, Kultkino und Vorträge, PC-, Smartphone- und Tablet- Workshops, kreative und sportliche Aktivitäten - und das ist noch längst nicht alles! Besonders spannend sind die unterschiedlichen Angebote für Demenzerkrankte und deren Angehörige.

Das vielseitige Programm bietet auch generationsübergreifende Angebote, wie das familienfreundliche Spielen mit Bauklötzen im Kindergartenmuseum. "Das tolle an den Angeboten in der Seniorenkulturwoche ist, dass interessierte Bürgerinnen und Bürger alles testen können, ohne sich gleich einem Verein oder einer Gruppe verpflichtet zu fühlen", so Christine Brandi vom Seniorenbüro.

Das Programm liegt im Rathaus Stadtmitte aus und ist unter http://www.bergischgladbach.de/seniorenkulturwoche.aspx downloadbar.



Programm:

Samstag, 10. September, 14 Uhr

"Hab' acht auf die Butterhexe"

Vortrag zur Kulturgeschichte des Butterns

Ort: Bauernhaus-Museum der Familie Clemens

Teilnahmebeitrag: 4 Euro, Kinder 2 Euro

Anmeldung und weitere Informationen:

Bauernhaus-Museum

Oberkülheim 8

51429 Bergisch Gladbach

0157-73142839

Sonntag, 11. September, 14 Uhr

40 Jahre Bauernhaus-Museum - ein Rückblick

Führung

Ort: Bauernhaus-Museum der Familie Clemens

Teilnahmebeitrag: 4 Euro, Kinder 2 Euro

Anmeldung und weitere Informationen:

Samstag, 17. September, 14 Uhr

Sprichwörterführung

Ort: Bauernhaus-Museum der Familie Clemens

Teilnahmebeitrag und weitere Informationen:

Sonntag, 18. September, 14 Uhr

40 Jahre Bauernhaus-Museum - Rückblick

Führung

Ort: Bauernhaus-Museum der Familie Clemens

Teilnahmebeitrag: 4 Euro, Kinder 2 Euro

Anmeldung und weitere Informationen:

