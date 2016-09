Schützenfest in Schmitzhöhe

Schmitzhöhe (vsch). In diesem Jahr findet am 24. und 25. September wieder das Schützenfest im Pfarrsaal an der Kirche in Schmitzhöhe.

Am Samstag treffen sich die Schützen mit ihren befreundeten Bruderschaften und Vereine in der Straße Schönenborn an der Turnhalle um 19.15 Uhr zum Abholen der Majestäten Kaiserpaar Magrit und Jürgen Braun, des neuen Prinzen Maximilian Bihn und des neuen Schülerprinzen Efecan Karabacak.

Gemeinsam mit Begleitung durch den Musikverein "Edelweiß" Offermannsheide geht der Festzug zum Pfarrsaal der Kirche, wo ab 20 Uhr der Krönungsball stattfindet.

Am Sonntag empfängt die Schützenbruderschaft die auswärtigen Bruderschaften und Vereine um 9.30 Uhr am Vereinslokal "Landhaus Bleeker" in der Hochstraße. Mit Marschmusik ebenfalls durch den Musikverein "Edelweiß" Offermannsheide geht es im Festzug zur Kirche. Nach der Messe mit anschließender Totenehrung wird im Pfarrsaal von Jürgen Hardes zum Frühschoppen aufgespielt.

Um 14 Uhr öffnet die beliebte Cafeteria ihr Kuchenbuffet und um 15 Uhr werden die Preise aus der Verlosung gezogen. Der Losverkauf ist in diesem Jahr wieder am Edeka-Markt Braun in Schmitzhöhe am 17. September vom 7.30 Uhr bis 14 Uhr sowie am Festwochenende im Pfarrsaal.

Für die Kinder gibt es am Sonntag ab 11.30 Uhr bis 16 Uhr auf dem Parkplatz an der Kirche Spiel und Spaß.