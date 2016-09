EVK-Altenpflege

Bergisch Gladbach (vsch). Peter Gauchel ist neuer Einrichtungsleiter der Evangelischen Altenpflege Bergisch Gladbach. Er bildet gemeinsam mit der Einrichtungsleiterin Christina Schulte-Mantel das neue Leitungsteam.

Beide sind für das Helmut-Hochstetter-Haus mit seinen 120 vollstationären Plätzen sowie das Haus Quirlsberg zuständig, in dem 82 dementiell veränderte Menschen in verschiedenen Wohngruppen leben.

Peter Gauchel stammt aus dem Rhein-Sieg-Kreis und war in den vergangenen Jahren als Einrichtungsleiter in anderen Häusern in Nordrhein-Westfalen tätig, ehe er zum 1. Juli seine neue Aufgabe in Bergisch Gladbach übernommen hat.

Während sich die Diplom-Kauffrau Christina Schulte-Mantel vor allem ums Kaufmännische kümmert, hat der Diplom-Pflegewirt Peter Gauchel den Pflegebereich im Blick.