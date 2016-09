"Wir sind umgezogen!"

Von Viola Schmitz

Bensberg. Die Naturarena Bergisches Land ist die touristische Anlaufstelle für Freizeitangebote, Events und Unterkünfte im Bergischen Land und hatte in den vergangenen zehn Jahren ihren Sitz in Lindlar.

Die alte Fabrikanten-Villa, die idyllisch in einem Park steht, konnte dem Wachstum des Unternehmens nicht mehr standhalten und so wurden kürzlich neue Büroräume im "Bergischen Haus" des TechnologieParks Bergisch Gladbach bezogen. "Unser bisheriger Standort in Lindlar war wirklich sehr angenehm, allerdings hatte die Villa zwar den Charme, aber auch einige Nachteile, die ein altes Gebäude so mit sich bringt.", erläutert Mathias Derlin, Geschäftsführer der Naturarena.

"Mit unseren insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Besprechnung abzuhalten war schlussendlich nur in einem Container auf dem Außengelände möglich, da die Räumlichkeiten in der Villa nicht den nötigen Platz boten. Auch die Internet-Geschwindigkeit ließ zu wünschen übrig."

Dies alles gehört nun der Vergangenheit an. Auf fast 500 Quadratmetern und einem großen Lagerraum kann sich das Unternehmen nun großzügig darstellen und profitiert von allen Vorzügen, die der TechnologiePark als moderner Standort bietet. Nähere Informationen zur Naturarena Bergisches Land sind auf der Homepage www.dasbergische.de zu finden.